'보상금 134억' 포체티노 맨유 감독 선임 현실화! 결국 캐릭 경질 '초읽기'…"리버풀전 사령탑 교체 예상"

사진=크리쉬

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[스포츠조선 강우진 기자]마우리시오 포체티노가 맨체스터 유나이티드 감독직을 원한다는 소식이다. 마이클 캐릭 맨유 감독의 경질이 예상되는 가운데 포체티노의 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 복귀가 이뤄질지 관심이 쏠린다.

영국 매체 '텔레그래프'는 10일(한국시각) '포체티노는 예상대로 캐릭이 경질될 경우, 맨유 차기 감독을 맡는 데 관심을 보일 것으로 알려졌다'고 보도했다.

맨유 내부에서 감독 교체를 권고하면서 캐릭이 경질될 가능성은 크다. 다만 최종 결정은 맨유의 구단주인 짐 랫클리프와 글레이저 가문의 승인을 받아야 한다.

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매체는 '구단은 캐릭의 거취와 관련해 아직 최종 결정이 내려지지 않았다고 주장하고 있다'며 '대신 코칭스태프에 변화를 주는 방안이 검토될 수 있다는 관측도 나왔다'고 전했다.

그러나 맨유가 EPL 강등권에 놓여 있는 만큼 이번 A매치 휴식기 동안 감독 교체가 이뤄질 가능성이 커지고 있다는 분석이 나온다. 맨유는 캐릭의 감독직이 위기에 처해 있다는 사실을 부인하지 않고 있다. 맨유는 오는 23일 리버풀과 맞붙는다. 그때쯤이면 새로운 감독이 벤치에 앉아있을 것이라는 전망이 나온다.

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포체티노 미국 대표팀 감독은 캐릭의 바통을 이어받을 유력한 인물이다. 포체티노는 2026 북중미 월드컵이 끝난 뒤인 지난 8월 미국 대표팀과 새로운 계약을 체결했다. 계약 기간은 다음 월드컵이 열리는 2030년까지다.

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매체는 '알려진 바에 따르면 계약에는 특정 구단으로 이적할 경우 포체티노를 계약에서 풀어줄 수 있는 조항이 포함돼 있다'며 '해당 조항을 발동하려면 약 744만파운드(약 134억원)의 보상금을 지급해야 한다'고 설명했다.

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장기 계약을 새롭게 체결한 만큼 포체티노가 미국 대표팀을 서둘러 떠날 이유는 없다. 다만 그는 과거에도 맨유 감독직에 관심을 보였으며, 궁극적으로는 유럽 무대로의 복귀를 희망하고 있다.

포체티노는 토트넘 홋스퍼와 첼시를 이끌었던 경험이 있다. 과거 세 차례나 맨유의 감독 후보로 거론됐다. 알렉스 퍼거슨 전 감독이 그를 추천하기까지 했다. 포체티노 외에는 율리안 나겔스만과 에디 하우 등의 이름이 맨유 감독 후보로 거론되고 있다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com