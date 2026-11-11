[오피셜]드디어 공식발표 나왔다, '韓 국가대표 수비수' 김민재 주전 제외 날벼락 막아줄 '스승' 콤파니 복귀..."훈련장 돌아와, 어깨 재활 훈련은 진행 중"

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사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]뱅상 콤파니 감독이 팀에 돌아왔다.

바이에른 뮌헨은 10일(한국시각) 구단 홈페이지를 통해 '콤파니가 돌아왔다'고 공식 발표했다.

구단은 '콤파니는 회복에 박차를 가하고 있다. 이번 주부터 훈련장에 복귀했다. 콤파니는 또한 부상당한 어깨 재활 훈련도 진행하고 있다. 앞서 그는 병원에서 치료를 받는 동안에 애런 댕크스 코치가 그 자리를 대신했었다'고 전했다.

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바이에른은 앞서 지난달 24일 공식 홈페이지를 통해 '콤파니는 현재 치료를 받고 있다'며 '콤파니 감독은 바이에른 팀 훈련 도중 쓰러져 병원으로 이송됐다. 당시 그는 리저브 팀의 훈련을 지켜보고 있었다. 정밀 검사를 받고 치료를 받을 예정이며, 추후 공지가 있을 때까지 코칭 스태프가 훈련 및 경기 운영을 총괄할 것이다'고 공식 발표했다.

콤파니는 지난 라이프치히전 이후 부상 문제가 대두됐다. 6대1 대승 이후에도 자리에 앉아 좀처럼 활기가 가득한 모습을 보이지 못했다. 에베를 뮌헨 단장은 콤파니 감독이 바이러스 감염과 고관절 부상으로 어려움을 겪고 있다고 설명했다. 그는 계단을 오를 때에도 다른 사람의 도움을 필요로 했다. 이후 계속해서 관리가 있었으나, 결국 병원행을 피하지 못하고 입원까지 하며 모두를 놀라게 했다.

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바이에른은 콤파니의 완벽한 회복을 위해 축구 관련 업무에 대한 접근조차 차단하고 있다고 알려졌다. 독일의 빌트는 '콤파니는 전화 통화를 통해서도 축구 이야기를 시작하면 안 된다는 것을 의미한다. 이는 단장과 CEO의 명확한 지시다'고 했다. 다행히 콤파니는 팀에 복귀하며, 빠른 회복으로 A매치 기간 이후에는 본격적으로 바이에른 벤치에서 팀을 지휘할 수 있을 것으로 보인다.

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콤파니의 복귀는 김민재도 반길 수 있다. 김민재는 앞서 올 시즌 바이에른 입단 이후 가장 좋은 평가를 받으며, 2025~2026시즌 당시 타에 완전히 밀려 3옵션에 그쳤던 입지를 다시 주전급으로 회복했다. 확고한 주전은 아니지만, 많은 경기를 선발로 소화했고, 특히 데어 클라시커를 비롯한 주요 경기에서도 선발로 나서고 있다. 다만 직전 2경기에서는 다시 벤치로 밀려난 상황, 콤파니의 복귀와 함께 11월 A매치 이후 선발로 다시 자리 잡을 수 있을 가능성이 클 것으로 보인다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com