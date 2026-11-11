손흥민 눈물의 무관 유력, MLS 베스트11 3군도 안 된다...1티어 기자 충격 평가, "부앙가는 베스트11 2군"

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 양팀이 0대0 무승부로 경기를 마쳤다. 손흥민이 팬들에게 인사?f 하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

로이터연합뉴스

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[스포츠조선 이현석 기자]손흥민에 대한 잔인한 평가가 나왔다. 올 시즌 미국 메이저리그사커(MLS) 베스트11, 더욱이 3군 수준도 안 된다는 평가다.

글로벌 스포츠 언론 디애슬레틱 소속이자, MLS 소식에 정통한 톰 보거트 기자는 10일(한국시각) 자신이 선정한 2026시즌 MLS 시상식에서의 베스트11을 포함한 투표 제출 내역을 공개했다.

보거트 기자는 '국제 경기 기간이 끝나면 플레이오프가 시작되지만, 정규 시즌 종료는 선수들의 개인상 수상 가능성을 보여주는 중요한 시점이기도 하다. MLS 공식 시상식 투표인으로 활동하며 리그의 이야기를 만들어가는 데 기여할 수 있는 책임을 맡게 되었고, 이를 위해서는 투명성이 필수적이다. 이것에 내가 보낼 투표와 선택 이유다'라며 투표 내용을 밝혔다.

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보거트가 꼽은 MLS MVP는 역시 리오넬 메시였다. 보거트는 '메시가 리그 역사상 최초로 3회 MVP 수상자가 될 것'이라며 '26골로 득점왕을 차지하고, 도움에서도 17개로 2위를 기록했다. 공격포인트는 MLS 어떤 선수보다도 12개가 많다. 단순히 숫자로만 평가할 수 없는 MVP 시즌에는 특별한 순간들이 필요하다. 메시는 그런 순간을 얼마든지 만들어낼 수 있다'고 평가했다.

보거트는 올해의 신인상으로는 지난여름 아틀레티코 마드리드를 떠나서 올랜도 시티로 이적한 앙투완 그리즈만을 꼽았다. 보거트는 '시즌 도중에 영입된 선수가 이 상을 받으려면 특별한 시즌을 보내야 한다. 특히 간신히 플레이오프에 진출한 팀이라면 더욱 그렇다. 그리즈만은 그런 특별한 시즈을 보냈다. 그리즈만은 18경기(1600분)에서 14골 8도움을 기록하며 리그 역사상 두 번째로 빠르게 20공격포인트 고지에 올랐다. 기대 이상의 활약을 펼치며 2027년 스프린트 시즌 MLS MVP 유력 후보로 떠올랐다'고 평가했다.

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뒤이어 꼽은 베스트11, 1군부터 3군까지 총 33명의 선수를 선정한 보거트의 명단에 손흥민의 이름은 없었다. MLS는 베스트11만 선택하지만, 보거트는 세컨드팀, 서드팀까지 뽑으며 활약한 선수들을 나열했다. 공격진은 리오넬 메시와 페타르 무사, 그리즈만과 샘 서리지, 드니 부앙가, 루이스 수아레스, 라파 나바로, 브라이언 화이트가 이름을 올렸다.

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당연한 선택이었다. 손흥민은 2026시즌 정규리그를 다소 아쉽게 마쳤다. 정규리그 기록도 7골-15도움으로 마감했다. 당초 손흥민은 시즌을 앞두고는 메시와 함께 득점왕 후보로 꼽히기도 했다. 하지만 올 시즌 리그에서 좀처럼 득점포를 자주 가동하지 못하며 두 자릿수 득점에도 실패했다. 소속팀인 LA FC는 리그 34경기에서 승점 47점으로 서부 6위로 정규리그를 마쳤다. 손흥민으로서는 아쉬움이 클 수밖에 없는 시즌이었다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com