[오피셜]하늘이 모레노 돕나, 행운의 릴레이 공식발표…'손흥민 꽁꽁 묶은' 카타르 핵심DF '부상낙마'

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 모레노 감독이 관중석을 응시하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 윤진만 기자]대한민국 축구 A대표팀의 11월 A매치 데이 두 번째 상대인 카타르가 핵심 수비수를 잃었다.

훌렌 로페테기 감독이 이끄는 카타르 대표팀은 10일, 센터백 겸 풀백 페드로 미구엘(알 사드)이 빠진 11월 A매치 최종명단을 발표했다. 카타르는 도하에서 13일 호주, 17일 한국을 잇달아 상대한다.

이번 A매치 2연전에 참가하지 못하는 페드로는 한국 대표팀 베테랑들에게 친숙한 선수다. 포르투갈 국적의 벤피카 유스 출신인 페드로는 2016년 카타르에 귀화해 꼬박 10년째 카타르 대표팀에서 뛰고 있다. 이미 센추리 클럽(A매치 100경기)에 가입했을 정도로 카타르의 리빙 레전드로 평가받고 있다.

Advertisement

페드로는 2016년 10월 한국과의 2018년 러시아월드컵 최종예선부터 네 번의 맞대결에서 빠짐없이 선발 출전해 한국 공격수들을 상대했다. 오른쪽 측면 수비수로 주로 출전해 왼쪽 공격수인 손흥민(LA FC)과 자주 충돌했다. 해당 네 경기에서 양팀은 2승씩 주고 받았고, 손흥민은 2016년 10월 맞대결에서 결승골을 넣은 뒤 최근 3경기에선 침묵했다. 페드로는 2019년 카타르아시안컵 8강에서 손흥민을 꽁꽁 묶으며 카타르의 1대0 승리를 뒷받침했다. 카타르는 2019년과 2023년 아시안컵을 모두 거머쥐었다.

페드로 미구엘. 스포츠조선DB

출처=카타르축구협회 SNS 캡쳐

2026년 북중미월드컵에도 출전하는 등 풍부한 경험을 지닌 페드로의 결장은 분위기 반등을 노리는 한국 축구 입장에선 호재라고 할 수 있다. 페드로는 A매치 데이 직전 알 라얀과의 '클래식 더비'에서 무릎을 다쳐 6주~8주 결장이 예상된다.

Advertisement

9~10월 A매치 4연전에서 2승1무1패에 그친 모레노호는 13일과 17일 카타르 도하에서 열릴 사우디아라비아, 카타르전에서 내용과 결과를 모두 잡아야 한다.

Advertisement

카타르는 핵심 공격수 하산 알 하이도스(알 사드), 알모에즈 알리(알 두하일), 아크람 아피프(알 사드) 등이 명단에 이름을 올렸다. '애스턴 빌라 출신' 수비수 나이얼 메이슨(카타르SC), 바삼 알 라위(알 두하일), 유세프 아이만(알 두하일), 미드필더 이브라힘 알 하산(알라얀) 등은 이번 2연전을 통해 다시 대표팀에 합류했다.

Advertisement

한국과 카타르의 경기는 17일 밤 11시 압둘라 빈 칼리파 스타디움에서 열린다.

한국은 이에 앞서 13일 밤 11시30분 자심 빈 하마드 스타디움에서 사우디를 먼저 상대한다. 사우디 역시 주장이자 핵심 공격수인 살렘 알 도사리(알힐랄)가 부상 여파로 최종명단에서 제외됐다. 알 도사리는 2022년과 2025년 아시아 올해의 선수상을 수상한 사우디의 손흥민과 같은 존재다. A매치 기록은 114경기 27골.

Advertisement

모레노호는 10일 현지에서 처음으로 국내파와 해외파가 모두 모인 완전체 훈련을 진행했다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com