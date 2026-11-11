'총체적 난국' 토트넘, 내가 눈물나게 그리워? "히샬리송이 결국 답이었나"…솔란케·마르무시 혹평→텔은 부상 이탈

사진=ESPN 영상 캡처.

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[스포츠조선 강우진 기자]토트넘 홋스퍼에 당장 기용할 스트라이커 자원이 없어 히샬리송의 이름이 언급되고 있다. 기싸움 끝에 구단은 히샬리송을 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 명단에서 제외했지만, 지금은 그가 절실히 필요한 순간으로 보인다.

영국 매체 '토트넘 홋스퍼 뉴스'는 10일(한국시각) '토트넘은 EPL에서 조금씩 반등의 기미를 보였을지 모르지만, 여전히 해결해야 할 심각한 문제가 남아 있다'며 '로베르토 데 제르비 감독에게는 뼈아픈 이야기가 될 수도 있겠지만, 히샬리송이 정답이었을까?'라고 보도했다.

로이터연합뉴스

토트넘은 지난 7일 리즈 유나이티드와의 경기에서 0대1로 패했다. 그전까지 3연승으로 좋은 흐름을 이어가고 있었기에 아쉬운 결과였다.

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토트넘이 해결해야 할 가장 큰 문제는 최전방 공격수다. 데 제르비는 올여름 히샬리송을 전력에서 제외하고 EPL 선수단 명단에도 포함하지 않았다. 오마르 마르무시를 영입했고, 도미닉 솔란케를 선택지로 보유하게 되면서 자신이 넘쳤다. 하지만 실제 상황은 전혀 만족스럽지 않다. 솔란케는 컨디션이 제대로 올라오지 않았고, 투입되더라도 상대 수비수들을 위협하는 움직임을 보여주지 못하고 있다.

리즈전에서 토트넘 팬들은 솔란케의 경기력에 상당한 불만을 나타냈다. 솔란케는 약 50분간 뛰었음에도 유효 슈팅을 단 한 차례도 기록하지 못했다. 솔란케가 시도한 패스는 단 7개였으며, 그중 5개만 연결됐다.

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마르무시의 상황도 심각하다. 중앙 공격수로 출전했을 때 존재감이 없고, 왼쪽 측면에서도 제 역할을 못 하고 있다. 히샬리송이 잘하는 경합 능력과 상대 수비수들을 끈질기게 괴롭히는 집요함이 현재의 토트넘 공격수들에게는 부족하다. 마티스 텔까지 부상으로 이탈하면서 히샬리송의 빈자리가 더욱 아쉬워지고 있다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com