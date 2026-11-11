'경질 유력' 마이클 캐릭 거취, 11일 모나코 미팅에서 결정된다, 후임 1순위 '손흥민 스승' 포체티노 급부상..'구단주 오른팔' 베라다-윌콕스는 그대로 간다

epa13363509 Manchester United manager Michael Carrick reacts after the English Premier League match between Manchester United and Aston Villa in Manchester, Britain, 08 November 2026. EPA/ADAM VAUGHAN EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

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[스포츠조선 노주환 기자]위기의 마이클 캐릭 맨체스터 유나이티드 감독의 미래는 현지시각 11일 영국 맨체스터 올드 트래포드에서 약 1200㎞ 떨어진 모나코에서 결정될 예정이라고 영국 매체 BBC가 보도했다.

오마르 베라다 CEO와 제이슨 윌콕스 디렉터는 구단 운영 전략을 논의하기 위해 회의에 참석차 모나코로 향했다. 이번 회의에서 결정될 주요 안건은 캐릭 감독의 거취와 향후 대책이다.

BBC 등 복수의 매체들에 따르면 베라다와 윌콕스는 감독 경질을 권고할 것으로 알려졌다. 매체 디 애슬레틱도 맨유 구단은 40년 만에 최악의 리그 출발을 기록한 캐릭 감독을 경질할 계획이라고 전했다.

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INEOS chairman Sir Jim Ratcliffe reacts on stage during the inauguration of the Greensand carbon capture and storage (CCS) project in Esbjerg, Denmark, on September 18, 2026. Greensand is the first project in the European Union designed to demonstrate a full CCS value chain, including the capture, transport and storage of carbon dioxide in depleted oil and gas reservoirs beneath the North Sea. (Photo by Bo Amstrup / Ritzau Scanpix / AFP) / Denmark OUT

최종 결정권자는 구단주 짐 랫클리프 경이다. 랫클리프는 2024년초 10억파운드가 조금 넘는 금액으로 28.94%의 지분을 인수한 이후 내린 여러 결정으로 비판을 받아왔다. 이번 감독 교체 여부에 대한 결정도 매우 중요하다. 그가 어떤 선택을 할 지에 귀추가 주목되는 이유다.

그는 맨유 구단 인수 당시 "우리의 공통된 목표는 명확하다. 우리 모두는 맨유가 있어야 할 자리인 잉글랜드, 유럽, 그리고 세계 축구 정상으로 돌아가는 모습을 보고 싶어한다"고 말했다. 그런데 맨유는 이번 시즌 개막 후 10경기에서 단 1승(5무4패)에 그치며 8월 이후 승리가 없다. 현재 프리미어리그 강등권인 18위에 머물러 있다. 이는 20위를 기록했던 1986~1987시즌 이후 1부 리그 시즌 진행 기준 가장 낮은 순위다.

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캐릭 감독은 3위로 지난 시즌을 마치며 챔피언스리그 복귀를 이끌어낸 매우 성공적인 임시 감독 기간을 거친 후 정식 감독으로 선임됐다. 맨유 레전드인 캐릭은 랫클리프가 구단 운영을 책임진 이후 지휘봉을 잡은 세 번째 정식 감독이다.

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Soccer Football - Premier League - Leeds United v Manchester United - Elland Road, Leeds, Britain - October 18, 2026 Manchester United director of football Jason Wilcox and Manchester United CEO Omar Berrada in the stands before the match Action Images via Reuters/Lee Smith EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

영국 매체 텔레그래프에 따르면 랫클리프는 베라다나 윌콕스 중 누구도 해임할 의사가 없는 것으로 알려졌다고 전했다. 감독에게 책임을 묻는 선에서 일단 정리할 가능성이 높다는 것이다.

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맨유는 오는 22일에 열릴 리버풀과의 프리미어리그 경기에 앞서 캐릭의 후임자 선임을 완료할 것으로 보인다. '손흥민의 토트넘 시절 스승' 마우리시오 포체티노(현 미국 대표팀 감독)가 유력한 후보로 급부상한 가운데 에디 하우(전 뉴캐슬 감독), 율리안 나겔스만(전 독일 대표팀 감독)이 경합 중인 것으로 알려졌다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com