"충격, 월드컵 개막 이틀 전 시술 받았다" 나폴리 스타 맥토미니, 그를 괴롭혔던 '부정맥' 치료 깜짝 공개.."당시 전신 마취.. 지금은 좋다"

Soccer Football - Serie A - Napoli v AS Roma - Stadio Diego Armando Maradona, Naples, Italy - October 24, 2026 Napoli's Scott McTominay celebrates scoring their second goal with teammates REUTERS/Ciro De Luca

Napoli's Scottish midfielder #08 Scott McTominay celebrates scoring his team's first goal during the UEFA Champions League 1st round day 4 football match between FC Porto and SSC Napoli at Dragao stadium in Porto on November 4, 2026. (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

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[스포츠조선 노주환 기자]맨체스터 유나이티드를 떠나 나폴리(이탈리아)에서 에이스로 자리 잡은 스코틀랜드 국가대표 미드필더 스콧 맥토미니가 지난 6월 아이티와의 북중미월드컵 경기 이틀 전 부정맥 시술을 받았다고 공개했다.

영국 매체 BBC는 맥토미니가 영국 맨체스터에서 부정맥을 교정하는 미세 침습 시술인 전극도자 절제술을 받았다고 11일 보도했다. 만 29세인 그는 부정맥 교정을 위해 전신 마취를 받았고, 아이티와의 조별리그 첫 경기 출전 허가를 받았다고 한다.

이후 그는 월드컵 조별리그 모로코, 브라질전에서도 90분을 뛰었다. 맥토미니는 "가서 심장에 전기 충격을 받아야 했다"라며 "아이티전 이틀 전이었다. 잘 준비했고 몸 상태도 아주 좋았는데 그런 일이 발생했다. '나한테 어떻게 이런 일이 일어날 수 있지'라는 생각이 들었다. 하지만 받아들여야 했다. 때로는 일이 뜻대로 풀리지 않을 때도 있다. 몸 상태는 100%였지만, 월드컵 첫 경기를 이틀 앞두고 병원 침대에 누워 마취를 기다리는 상황이 이상적이지는 않았다"고 말했다.

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맥토미니는 최근 자신을 치료해 준 구단과 의료진에게 감사를 표했다. 건강을 회복한 그는 나폴리에서 국내 리그 및 챔피언스리그 경기를 소화했고, 또 최근 스코틀랜드 대표팀에 재 소집됐다. 세바스티안 포코놀리 감독이 이끄는 스코틀랜드 대표팀은 14일 북마케도니아 홈 경기, 17일 스위스와 원정 경기를 갖는다.

Soccer Football - Serie A - Juventus v Napoli - Allianz Stadium, Turin, Italy - November 1, 2026 Napoli's Scott McTominay reacts REUTERS/Matteo Ciambelli

맥토미니는 "(지금은) 괜찮다. 이전보다 상태가 많이 좋아졌다. 선수 생활을 하다보면 예상치 못한 일을 겪는 순간이 있다"라며 "물론 심장 문제와 관련된 뉴스를 보고 연락해 온 미디어나 가족, 친구들에게는 심각해보였을 것이다. 맨체스터에서 정말 간단한 시술이었다"면서 "다시 축구를 할 수 있게 되어 정말 기쁘다. 다시 돌아와 스스로를 증명하고 또 다른 단계로 올라서고 싶었다. 축구는 내 인생에서 가장 중요한 것이며 앞으로도 그럴 것이다. 언제나 더 강해져서 돌아오는 것이 중요하다"고 말했다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com

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