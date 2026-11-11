"이적, 고민할 필요도 없었다" 잉글랜드 미래 리버풀 영스타 은구모하, 2년 전 첼시 떠난 이유 깜짝 공개.."리버풀 청사진이 명확했다"

[스포츠조선 노주환 기자]잉글랜드 축구의 미래 리오 은구모하(18·리버풀)가 EPL 첼시를 떠나 프리미어리그 라이벌인 리버풀에 입단하기로 결정한 이유를 공개했다
만 18세 윙어인 그는 첼시 아카데미에 있던 시절 클럽 내에서 가장 기대를 모은 공격 유망주 중 한 명으로 평가받았다. 그는 유소년 시절부터 뛰어온 친정팀 첼시로부터 프로 계약을 제안받았지만 이적을 결심했다. 1군으로 가는 더 명확한 미래를 제시한 리버풀의 이적 제안을 선택한 것이다. 은구모하는 2년 전인 2024년 첼시에서 리버풀로 유니폼을 바꿔 입었다.
그는 최근 영국 매체 인디펜던트와의 인터뷰에서 "새로운 도전이 필요하다고 느꼈다"라며 "첼시에 남았더라도 내 능력을 믿기 때문에 1군 진입이 늦었을 것이라고 보지는 않는다. 하지만 리버풀이 내게 새로운 경로를 제시해 주었다. 리버풀 구단이 나에게 제시한 계획은 매우 명확했다"고 말했다. 은구모하는 리버풀에서 2025~2026시즌 1군 데뷔했다. 또 그는 토마스 투헬 감독이 이끄는 잉글랜드 A대표팀에도 발탁됐다.
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또 그는 "리버풀행은 고민할 필요가 없는 선택이었다. 그들은 나의 재능이 얼마나 뛰어난지 알고 있기에 스스로를 증명하기만 하면 확실히 1군 선수가 될 것이라고 했다. 또 앞으로 팀의 스타가 될 것임을 알고 있다고 말해주었다"면서 "지금까지 리버풀로 이적한 것은 옳은 선택이었다"고 말했다.
은구모하는 이번 시즌 모든 대회를 통틀어 14경기에 출전했다. 프리미어리그 8경기 중 선발 출전은 1경기였다. 은구모하는 리버풀과 2028년 6월까지 계약했다. 2008년생인 그의 현재 시장가치는 2890만유로다.
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리버풀은 이번 시즌 프리미어리그 승점 18점으로 4위를 달리고 있다.
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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com
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