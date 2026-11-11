"이적, 고민할 필요도 없었다" 잉글랜드 미래 리버풀 영스타 은구모하, 2년 전 첼시 떠난 이유 깜짝 공개.."리버풀 청사진이 명확했다"

epa13226625 Rio Ngumoha of Liverpool in action during the UEFA Champions League league phase match Liverpool FC against Atletico Madrid, in Liverpool, Britain, 09 September 2026. EPA/ADAM VAUGHAN

England's Rio Ngumoha (front R) attends a training session at Tottenham Hotspur's training ground in Enfield, north London, on September 28, 2026, on the eve of their UEFA Nations League group stage football match against the Czech Republic. (Photo by Adrian DENNIS / AFP)

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[스포츠조선 노주환 기자]잉글랜드 축구의 미래 리오 은구모하(18·리버풀)가 EPL 첼시를 떠나 프리미어리그 라이벌인 리버풀에 입단하기로 결정한 이유를 공개했다

만 18세 윙어인 그는 첼시 아카데미에 있던 시절 클럽 내에서 가장 기대를 모은 공격 유망주 중 한 명으로 평가받았다. 그는 유소년 시절부터 뛰어온 친정팀 첼시로부터 프로 계약을 제안받았지만 이적을 결심했다. 1군으로 가는 더 명확한 미래를 제시한 리버풀의 이적 제안을 선택한 것이다. 은구모하는 2년 전인 2024년 첼시에서 리버풀로 유니폼을 바꿔 입었다.

England's Rio Ngumoha attends a training session at Tottenham Hotspur's training ground in Enfield, north London, on September 28, 2026, on the eve of their UEFA Nations League group stage football match against the Czech Republic. (Photo by Adrian DENNIS / AFP)

그는 최근 영국 매체 인디펜던트와의 인터뷰에서 "새로운 도전이 필요하다고 느꼈다"라며 "첼시에 남았더라도 내 능력을 믿기 때문에 1군 진입이 늦었을 것이라고 보지는 않는다. 하지만 리버풀이 내게 새로운 경로를 제시해 주었다. 리버풀 구단이 나에게 제시한 계획은 매우 명확했다"고 말했다. 은구모하는 리버풀에서 2025~2026시즌 1군 데뷔했다. 또 그는 토마스 투헬 감독이 이끄는 잉글랜드 A대표팀에도 발탁됐다.

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또 그는 "리버풀행은 고민할 필요가 없는 선택이었다. 그들은 나의 재능이 얼마나 뛰어난지 알고 있기에 스스로를 증명하기만 하면 확실히 1군 선수가 될 것이라고 했다. 또 앞으로 팀의 스타가 될 것임을 알고 있다고 말해주었다"면서 "지금까지 리버풀로 이적한 것은 옳은 선택이었다"고 말했다.

(261105) -- ISTANBUL, Nov. 5, 2026 (Xinhua) -- Rio Ngumoha (R) of Liverpool shoots during the UEFA Champions League football match between Fenerbahce SK and Liverpool FC in Istanbul, T¨¹rkiye, on Nov. 4, 2026. (Photo by Mustafa Kaya/Xinhua)

은구모하는 이번 시즌 모든 대회를 통틀어 14경기에 출전했다. 프리미어리그 8경기 중 선발 출전은 1경기였다. 은구모하는 리버풀과 2028년 6월까지 계약했다. 2008년생인 그의 현재 시장가치는 2890만유로다.

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리버풀은 이번 시즌 프리미어리그 승점 18점으로 4위를 달리고 있다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com