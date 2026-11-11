'위약금 전쟁' 캐릭 경질 앞둔 맨체스터 유나이티드의 차기 사령탑 경쟁, 134억(포체티노)-54억(하우)-0(나겔스만 콘테)..'손흥민의 스승'이 무려 2명

FILE PHOTO: Sep 26, 2026; Orlando, Miami, USA; United States head coach Mauricio Pochettino talks to media after beating Peru in an international friendly at Inter.co Stadium. Mandatory Credit: Nathan Ray Seebeck-Imagn Images/File Photo

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 노주환 기자]위기의 마이클 캐릭 감독이 맨체스터 유나이티드 지휘봉을 내려 놓은 건 이미 기정사실처럼 돼 버렸다. 그 다음 후임이 누가 될 지에 관심이 모아지고 있다. 유력한 후보는 4명이다. '손흥민의 스승'이 둘이다. 현 미국 축구 A대표팀 감독 마우리시오 포체티노와 전 나폴리 감독 안토니오 콘테다. 둘은 손흥민과 토트넘에서 선수와 감독으로 함께 했다. 그리고 에디 하우(전 뉴캐슬 감독)와 율리안 나겔스만(전 독일 대표팀 감독)이다. 이 중에서 포체티노와 하우는 위약금이 발생한다. 맨유 경영진이 둘 중 선택하면 각각 미국축구협회와 뉴캐슬 구단에 위약금을 물어야 계약할 수 있다. 콘테와 나겔스만은 위약금이 없다. 결정을 내려야할 맨유 경영진에 위약금이 큰 변수는 아니지만 고려할 사항인 건 분명하다.

INEOS chairman Sir Jim Ratcliffe reacts on stage during the inauguration of the Greensand carbon capture and storage (CCS) project in Esbjerg, Denmark, on September 18, 2026. Greensand is the first project in the European Union designed to demonstrate a full CCS value chain, including the capture, transport and storage of carbon dioxide in depleted oil and gas reservoirs beneath the North Sea. (Photo by Bo Amstrup / Ritzau Scanpix / AFP) / Denmark OUT

최근 며칠 사이에 강력한 후보로 급부상한 포체티노는 EPL로 복귀하기 위해 미국 대표팀을 떠날 용의가 있는 것으로 알려졌다. 매체 디 애슬레틱은 맨유 구단이 성적 부진의 책임을 물어 캐릭 감독과 결별할 것이라고 보도했다. 맨유는 현재 프리미어리그 개막 후 10경기에서 1승(5무4패) 승점 8점으로 리그 18위다.

뉴캐슬 감독 시절의 에디 하우 캡처=뉴캐슬 구단 SNS

영국 매체 BBC에 따르면 전 토트넘 및 첼시 감독이었던 포체티노는 맨유 감독직을 맡는 것에 열려 있는 상태다. 맨유 구단은 이전에 이미 포체티노 측과 세 차례나 감독직에 대해 대화를 나눈 바 있다. 맨유의 전설 알렉스 퍼거슨 경은 지난 수년간 포체티노를 여러 차례 지지했던 것으로 알려져 있다. 그런데 포체티노를 데려오려면 1000만달러(약 134억원) 규모의 위약금을 지불해야 한다. 포체티노는 북중미월드컵 종료 이후 미국축구협회와 4년 연장 계약을 했다. 당시 위약금 조항이 있었다. 만 54세인 포체티노는 현지시각 13일 미디어 브리핑을 앞두고 있다.

Advertisement

전 뉴캐슬 감독인 하우는 현재 소속팀이 없어 즉시 감독직을 맡을 수 있다. BBC는 맨유가 만 48세의 그를 지금 선임할 경우 이전 구단에 지불해야 할 위약금이 300만파운드(약 54억원)라고 전했다. 하지만 이 위약금은 시즌이 진행될수록 줄어들어 내년 여름이 되면 0원이 된다.

안토니오 콘테 캡처=콘테 SNS

이탈리아 출신의 콘테도 맨유 감독직을 원하고 있는 것으로 알려졌다. 만 57세의 그는 첼시에서 프리미어리그 우승 경험이 있으며, 지난 2024~2025시즌 나폴리에서 세리에A 우승을 이끈 올해 여름, 구단을 떠났다. 만 39세인 나겔스만은 북중미월드컵 32강 탈락 직후 독일 대표팀 감독직에서 사임했고 현재는 무직이다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com

Advertisement