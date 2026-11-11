[오피셜]훈련장서 쓰러진 '김민재 스승' 콤파니 감독, 18일 만의 '훈련장 복귀'...21일 쾰른전부터 지휘

AFP연합뉴스

사진=X 캡처

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[스포츠조선 박찬준 기자]뱅상 콤파니 감독이 복귀했다.

바이에른 뮌헨은 10일(한국시각) 구단 공식 채널을 통해 '콤파니 감독이 회복 과정을 밟으며 이번 주 훈련장에 돌아왔다'고 공식 발표했다. 이어 '콤파니는 또한 부상당한 어깨 재활 훈련도 진행하고 있다'고 했다.

콤파니 감독은 앞서 지난달 23일 바이에른 2군 훈련 도중 갑자기 쓰러졌다. 바이에른은 곧바로 성명을 냈다. 바이에른은 '콤파니 감독이 현재 치료를 받고 있다'며 '콤파니 감독은 바이에른 팀 훈련 도중 쓰러져 병원으로 이송됐다. 당시 그는 리저브 팀의 훈련을 지켜보고 있었다. 정밀 검사를 받고 치료를 받을 예정이며, 추후 공지가 있을 때까지 코칭 스태프가 훈련 및 경기 운영을 총괄할 것'이라고 전했다.

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에베를 단장은 "콤파니 감독의 건강이 우리에게 가장 중요한 우선순위"라며 "구단은 그가 빠르게 회복할 수 있도록 모든 지원을 아끼지 않을 것"이라고 강조했다. 이어 "콤파니 감독은 필요한 모든 의료적 치료와 지원을 받고 있으며, 회복에 필요한 충분한 시간을 갖게 될 것"이라며 "코칭스태프가 그의 업무를 대신할 것이다. 구단 모두가 빠른 회복을 바라고 있다"고 전했다.

현지에서는 콤파니 감독의 과도한 업무량이 건강 이상에 영향을 미쳤을 것이라 분석하고 있다. 에베를 단장과 마찬가지로 '워커홀릭'인 콤파니 감독은 상대팀 분석을 위해 수면시간을 줄이는 것으로 잘 알려져 있다.

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콤파니 감독은 최근 바이러스 문제로 병원에서 하룻밤을 보냈다. 라이프치히전 6대1 대승 당시에도 계단을 제대로 오르지 못할 정도로 몸상태가 좋지 못했다. 이후에도 쉬지 않고 아스널과의 유럽챔피언스리그 경기를 직접 지휘하기도 했다. 완전히 업무를 내려놓지 못하던 콤파니 감독은 결국 훈련장에서 쓰러졌다. 그는 쓰러진 당일에도 휴식 대신 지역리그 팀 훈련까지 지켜봤다.

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깜짝 놀란 바이에른은 콤파니 감독이 완벽하게 치료하기 전까지 축구 관련 업무를 차단했다. 독일 언론에 따르면, 바이에른 단장과 CEO가 이같은 지시를 내린 것으로 알려졌다. 다행히 바이에른은 갑작스러운 감독 부재에도 팀은 흔들리지 않았다. 바이에른은 댕크스 코치가 지휘봉을 잡은 공식전 5경기에서 4승1무를 기록했다. 프라이부르크와 마그데부르크를 꺾은 데 이어, 도르트문트와의 '데어 클라시커'에서도 2대2로 비겼다. 까다로운 메트로폴리타노에서 치러진 아틀레티코 마드리드와의 유럽챔피언스리그 경기에서도 2대0으로 승리했다.

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다행히 콤파니 감독이 빠르게 복귀하며, 바이에른은 다시 정상 전력을 갖추게 됐다. 현지 보도에 따르면 콤파니 감독은 21일 열리는 쾰른과의 독일 분데스리가 10라운드 홈 경기에서 복귀할 전망이다.

올 시즌 콤파니 감독의 절대적인 신임 속 다시 바이에른 주전 자리를 회복한 김민재에게도 호재다. 최근 2경기 연속 벤치로 밀려난 김민재는 11월 A매치 후 다시금 주전 복귀를 노린다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com