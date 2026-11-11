'보그 모델, 멋짐 폭발!' 레알 슈퍼스타의 고백 "신사가 되고 싶지만 아직 운전도 못해"

사진출처=패션 매거진 보그

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[스포츠조선 전영지 기자]"신사가 되고 싶지만 아직은 부족해."

'레알 마드리드 슈퍼스타' 주드 벨링엄이 어린 시절부터 '성숙하다'는 평가에도 불구하고 정작 자신은 '성숙함을 느끼지 못한다'고 고백했다. .

올해 23세인 영국 국가대표 미드필더 벨링엄은 16세에 프로 무대에 데뷔한 이후 대중의 뜨거운 관심에도 의연한 태도와 당당한 언변으로 깊은 인상을 남겨왔다.

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하지만 벨링엄은 최근 공개된 패션 매거진 보그와의 인터뷰에서 축구선수로서 완벽을 기하는 삶에 치중한 나머지 요리나 운전 등 인생의 다른 영역에서는 부족함이 있음을 인정했다.

벨링엄은 "축구의 맥락에서는 거의 400경기를 치렀기 때문에 성숙하다고 느끼지만, 솔직히 인생의 맥락에서는 그리 성숙하다고 느끼지 않는다"라고 말했다. "요리도 못 하고, 운전도 못 한다. 내 본업은 잘하지만 그 외의 것들은 그다지 잘하지 못한다. 셰프, 청소 도우미, 어머니를 비롯한 친구와 가족의 도움에 의존하고 있다. 그게 지금 나의 현주소다. 매일 온종일 열심히 일하다 보니 집에 오면 가장 기본적인 것들을 배우는 데 소홀했던 것 같다. 하지만 언젠가 그럴 시간과 기회가 있을 것이라 확신한다"고 덧붙였다.

사진출처=패션 매거진 보그

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그라운드 위에서 뜨거운 승부욕을 불태우지만 축구장 밖에서는 누구보다 바르게 행동해야 한다는 책임감을 인지하고 있었다. 그는 "경기장 밖에서는 늘 신사가 되고 싶다고 말해왔다"라고 말했다. 미국의 인플루언서 겸 모델인 애슬린 카스트로와 교제 중인 레알의 슈퍼스타 벨링엄은 "도시나 국가를 대표해 유니폼을 입을 때마다 누군가에게 영감을 주기 때문에 제멋대로 행동할 수는 없다. 좋든 싫든 다음 세대가 우리를 바라보고 있다. 나는 이것을 특권으로 생각한다"고 강조했다.

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이번 보그 화보는 60~70년대의 아이콘인 엘비스 프레스리, 마이클 케인, 제임스 본드 영화에 각별한 애정을 지닌 벨링엄의 패션 감각을 담아냈다. 커버 사진에서 벨링엄은 넓은 라펠의 어두운 갈색 슈트와 코트, 밝은 오렌지빛 가디건을 매치했다. 다른 컷에선 헤링본 오버코트에 흰색 치노 반바지를 입었고, 또 다른 컷에선 벨링엄이 녹색 임시 운전면허증을 들고 있는 모습도 담겼다.

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크로아티아, 스페인과의 A매치를 앞두고 잉글랜드 대표팀에 발탁된 벨링엄은 최근 절정의 기량을 과시하고 있다. 산티아고 베르나베우에서 조제 무리뉴 감독의 지도를 받으며 라리가에서만 이미 4골 4도움을 기록 중이다. 레알 마드리드는 선두 바르셀로나를 승점 3점 차로 바짝 추격하고 있다.

사진출처=패션 매거진 보그

벨링엄은 남동생 조브 벨링엄과 함께 잉글랜드 대표팀에 합류했으며, 투헬 감독과의 관계가 안정화되면서 대표팀에서도 팬들의 기대에 부응하며 승승장구하고 있다.

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투헬 감독은 "벨링엄의 감독을 맡게 돼 기쁘다. 그는 최고이자 매우 영향력 있는 선수이며, 이는 상호작용이라고 생각한다"면서 "주드가 편안함을 느끼지 못했다면 그런 수준의 경기력을 보여주지 못했을 것이다. 현재 그가 대표팀 캠프에 기쁘게 합류하고 있고, 자신의 역할에 만족하며, 완전히 몰입하고 있는 모습을 볼 수 있다"고 말했다. "두 형제를 모두 발탁할 수 있게 된 것이 다음 단계다. 감독 일이라는 게 또 모르는 법이지만 기복이 있었던 시기는 이제 끝났길 바란다"고 전했다.

U-21 대표팀에서 성인 대표팀으로 승격한 조브에 대해 투헬 감독은 "주드와 동생에 대해 이야기를 나눈 적이 있다. 조브와 함께 잉글랜드 대표팀에서 뛰는 것이 주드의 오랜 꿈이었다는 것을 알고 있었다. 주드는 항상 '동생을 유심히 봐달라. 진짜 좋은 선수고 해낼 수 있다'고 말하곤 했다. 그러면 나는 ' 그래, 계속 지켜보고 있다'고 답하곤 했다"라고 덧붙였다. 투헬은 "사실 내가 사령탑을 맡은 지 얼마 안 됐을 때 조브가 훈련을 보러 온 적이 있다. 서로 이야기를 나누며 언젠가 한 팀에서 함께 뛰면 좋겠다고 말했다. 조브는 매우 친절하고 예의 바른 선수였으며, 캠프에 합류하게 되어 기쁘다. 다들 두 형제를 비교하겠지만, 조브는 그것을 견뎌내야 한다"라고 말했다. "두 선수는 신체 움직임까지 비슷해 보이지만 완전히 다른 스타일의 선수다. 조브는 좀 더 수비적이다. 내가 듣기로는 성격도 꽤 다르다고 들었다. 발탁 소식을 전화로 전했을 때 조브는 웃음을 멈추지 못했다. 주드처럼 아름다운 미소를 가지고 있더라. 그와 함께하게 돼 기쁘다"고 덧붙였다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com