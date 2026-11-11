한때 잘나가던 이강인 옛 동료, 한 순간의 잘못으로 인생 종쳤다…성적학대 사건 9년만에 징역 4년 '확정'→교도소 수감 예정

로이터연합뉴스

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[스포츠조선 윤진만 기자]과거 발렌시아, 셀타비고와 같은 스페인 명문구단에서 활약했던 공격수 산티 미나(31)가 성적 학대 혐의로 교도소에 수감될 처지에 놓였다.

스페인 일간 '마르카'는 11일(한국시각), 알메리아 지방법원 제3부가 미나의 변호인단에게 2017년에 발생한 성범죄에 대한 4년 징역형의 집행에 관한 의견을 10일 이내에 제출할 것을 명령했다고 보도했다. 해당 유죄 판결은 최근 대법원에서 최종 확정됐다고 덧붙였다.

'마르카'는 "징역형이 2년을 초과하기 때문에, 일반적인 형 집행 유예는 적용될 수 없다. 따라서 이번 절차가 마무리되면, 다음 단계로 산티 미나가 직접 선택한 교정 시설에 자진 출두하도록 하는 명령이 내려질 예정"이라며 미나가 곧 교도소에 입소하게 될 것이라고 밝혔다.

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미나는 발렌시아 소속으로 주가를 높이던 2017년 6월 16일 새벽, 알메리아주 모하카르의 한 나이트클럽 인근에 주차된 승합차 안에서 피해자를 성적 학대한 혐의를 받았다. 고등법원은 피고인 미나가 피해자에게 좁고 낯선 공간이라는 상황을 악용하여, 피해자의 유일한 출구를 가로막았다고 지적하며 변호인측이 제시한 29가지 항소 이유를 모두 기각했다.

대법원은 최종 판결문에서 사건 초기 '기습적인 폭행' 그 자체가 동의가 없었음을 방증한다고 강조했다. 판결문에는 피해 여성이 "사건과 관련된 심각한 불안 및 우울 증세를 보이며, 일상생활에 상당한 지장을 겪고 있고, 만성적인 외상 후 스트레스 장애(PTSD)를 앓고 있다"라는 내용이 명시되어 있다고 '마르카'는 전했다.

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다만 재판부는 피해자측이 미나에게 성폭행 혐의로 징역 8년을 선고해 달라는 요청 역시 기각했다. 미나가 피해자의 의지를 꺾기 위해 '도구적 폭력'을 사용했다고는 볼 수 없다고 판단했다.

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셀타비고 유스 출신인 미나는 2013년부터 2015년까지 셀타비고 1군에서 센세이셔널한 활약을 펼치며 스페인 축구의 기대주로 떠올랐다. 이 시기에 스페인 각급 연령별 대표도 거쳤다.

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2015년, 당시로서는 거액인 1000만유로에 발렌시아 유니폼을 입은 미나는 2019년까지 4년간 주력 공격수로 150경기에 나서 42골을 기록했다. 당시 유스팀에서 막 승격한 이강인(아틀레티코 마드리드) 등과 호흡을 맞춰 2018~2019시즌 코파델레이 우승을 이끌었다. 성적 학대 범죄는 발렌시아 시절에 이뤄졌다.

2019년 다시 '고향'으로 돌아온 미나는 성적 학대 논란이 불거진 2023년 셀타비고 구단으로부터 일방적으로 계약을 해지당했다. 당시 셀타비고측은 "여러 법적 선택지를 면밀히 검토한 끝에 미나와의 고용 계약을 해지하기로 결정했다"며 "셀타는 모범적인 관용 정신을 바탕으로 탄생한 구단이다. 우리는 구단의 가치를 무엇보다 우선시하며, 스포츠 전략에 미칠 수 있는 영향과는 별개로 이러한 가치를 끝까지 수호할 것"이라고 밝혔다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com