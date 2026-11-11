"경악" 1991년생 손흥민 절친 케빈 더 브라위너 갈등 폭발…호일룬→로렌초 루카 '라커룸 논쟁' 내년 1월 이적 가능성

(261109) -- NAPLES, Nov. 9, 2026 (Xinhua) -- Napoli's Kevin De Bruyne reacts during a Serie A football match between Napoli and Lazio in Naples, Italy, Nov. 8, 2026. (Photo by Augusto Casasoli/Xinhua)

Napoli's Kevin De Bruyne celebrates after scoring a goal during the Serie A soccer match between AC Monza and SSC Napoli, Wednesday, Oct. 28, 2026, in Monza, Italy. (Tiziano Ballabio/LaPresse via AP) ITALY OUT; MANDATORY CREDIT

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[스포츠조선 김가을 기자]충격이다. 케빈 더 브라위너(나폴리)가 내부 갈등 끝에 팀을 떠날 수 있다는 관측이 나왔다.

영국 언론 '더선'은 11일(이하 한국시각) '더 브라위너가 라스무스 호일룬과 충돌 뒤 나폴리를 떠날 것으로 보인다. 더 브라위넉 나폴리에 합류한지 불과 18개월 만에 떠날 가능성이 제기됐다'고 보도했다.

마시밀리아노 알레그리 감독이 이끄는 나폴리는 5일 포르투갈 포르투의 에스타디우 두 드라강에서 열린 포르투(포르투갈)와의 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그페이즈 원정 경기에서 1대4로 완패했다.

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(261109) -- NAPLES, Nov. 9, 2026 (Xinhua) -- Napoli's Kevin De Bruyne (R) vies with Lazio's Diogo Leite during a Serie A football match between Napoli and Lazio in Naples, Italy, Nov. 8, 2026. (Photo by Augusto Casasoli/Xinhua)

경기 뒤 문제가 발생했다. '더선'은 이탈리아 언론의 보도를 인용해 '맨시티(잉글랜드)의 전설인 더 브라위너가 최근 팀 동료들과 잇따라 마찰을 빚었다는 보도가 나왔다. 그와 마찰을 빚은 선수 중 한 명이 과거 맨유(잉글랜드)에서 기대에 미치지 못했던 호일룬인 것으로 지목됐다. 주장인 조반니 디 로렌초를 비롯해 포르투와의 경기에서 더 브라위너와 언쟁을 벌였던 로렌초 루카도 갈등을 빚은 인물에 포함됐다. 더 브라위너는 이러한 라커룸 불화로 내년 1월 겨울 이적 시장에서 팀을 떠날 수도 있다. 그의 계약은 내년 여름까지다. 1년 연장 옵션이 있다'고 했다.

Soccer Football - Serie A - Napoli v Lazio - Stadio Diego Armando Maradona, Naples, Italy - November 8, 2026 Napoli's Kevin De Bruyne in action REUTERS/Ciro De Luca

1991년생 더 브라위너는 전 세계를 대표하는 미드필더다. 맨시티의 전성기를 이끌었고, 벨기에 축구대표팀 '황금세대'의 멤버기도 했다.

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'더선'은 '더 브라위너는 맨시티에서의 화려한 10년을 뒤로하고 2025년 여름 나폴리에 합류했다. 하지만 이탈리아에서의 생활은 계획대로 풀리지 않았다. 그는 새로운 환경에 적응하는 데 어려움을 겪고 있는 것으로 알려졌다. 더 브라위너는 나폴리 합류 이후 지금까지 총 36경기에 나서 9골-6도움을 기록했다. 올 시즌에는 15경기에서 4골-2도움을 올렸다. 그는 맨시티 소속으로는 422경기에서 285개의 공격 포인트를 남겼다'고 덧붙였다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com