손흥민 떠나자 눈물 펑펑! 토트넘이 버린 '웨일스 마피아 막내' 존슨, A매치 50경기 눈앞…"더 많은 것 보여줄 것" 부활 다짐

웨일스축구협회 SNS

사진=토트넘 오리지널 다큐멘터리 영상 캡처

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[스포츠조선 김성원 기자]손흥민(34·LA FC) 무관 탈출의 '일등 공신' 브레넌 존슨(25·에버턴)이 A매치 50경기를 앞두고 있다.

그는 19세 때인 2020년, 웨일스 국가대표로 발탁돼 A매치에 데뷔했다. 어느덧 6년의 시간이 흘렀다. 웨일스대표팀에서의 입지는 탄탄하다.

웨일스는 15일(이하 한국시각) 노르웨이와 2026~2027시즌 유럽네이션스리그 리그A 4조 5차전을 치른다. 존슨이 이 경기에 출전하면 A매치 50경기 출전을 기록한다. 에단 암파두와 크리스 건터에 이어 웨일스 선수 중 세 번째로 어린 나이에 50경기 출전 기록을 달성하게 된다.

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50경기 출전을 앞둔 존슨이 11일 소감을 전했다. 노팅엄 출신인 그는 연령별 대표팀에선 잉글랜드 국적으로 뛰다가 2018년 웨일스로 말을 갈아 탔다.

후회는 없다고 했다. 존슨은 "웨일스에 오자마자 바로 좋은 느낌을 받았고, 그 후로는 뒤돌아보지 않았다"며 "월드컵에서 뛰는 것은 최고의 경험이었다. 결과는 우리가 원하는 대로 되지 않았지만, 어릴 적부터 월드컵에서 뛰는 것을 꿈꿔왔다"고 밝혔다.

로이터 연합뉴스

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웨일스는 2026년 북중미월드컵 본선 진출에 실패했지만, 2022년 카타르월드컵은 막차를 탔다. 존슨은 카타르 대회를 통해 월드컵을 첫 경험했다.

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다만 그는 선수 생활의 변곡점에 있다. 존슨은 노팅엄 포레스트에서 프로에 데뷔했다. 잉글랜드 챔피언십에서 출발해 프리미어리그 승격에 성공했다.

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2023년 9월에는 토트넘으로 이적했다. 이적료는 4750만파운드(약 850억원)였다. 가레스 베일에 이어 웨일스 출신 중 두 번째로 비싼 몸값을 자랑했다.

정점은 역시 2024~2025시즌 유로파리그 결승전이었다. 손흥민과 찰떡궁합을 과시한 그는 맨유전에서 결승골을 작렬시키며 1대0 승리를 이끌었다. 토트넘은 17년 만의 무관에서 탈출했다.

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그러나 토마스 프랭크 감독이 지휘봉을 잡은 2025~2026시즌 설자리를 잃었다. 손흥민이 떠나자 그도 희미해졌다. 올해 1월 크리스털 팰리스로 이적한 데 이어 8월 에버턴으로 둥지를 또 옮겼다.

로이터 연합뉴스

존슨은 여전히 탈출구를 찾지 못하고 있다. 이번 시즌 리그컵 단 1골에 그쳤다. 그러나 그는 앞으로 더 좋은 일이 있을 거라고 강조했다.

존슨은 "앞으로 보여줄 것이 훨씬 더 많고, 다음 몇 년이 정말 기대된다. 축구 선수로서 이룬 성과에 매우 만족한다. 하지만 동시에 특히 웨일스대표팀에서 더 많은 것을 이루고 싶다"고 강조했다.

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손흥민은 지난해 8월 뉴캐슬 유나이티드와의 프리시즌 친선경기를 통해 토트넘과 10년 동행을 끝냈다. 뉴캐슬전 후 라커룸에서 '이별 소회'를 전하자 존슨이 울며 아쉬워했다.

손흥민은 베일, 벤 데이비스, 조 로든에 이어 '막내' 존슨이 합류한 '웨일스 마피아'에 초대될 정도로 막역했다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com