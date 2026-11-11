손흥민도 깜놀, 포체티노 폭탄 결심 '맨유로 가겠다!'....'캐릭 경질 준비' 맨유 위약금 지불하면 OK

사진=Sporf

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[스포츠조선 김대식 기자]손흥민을 지도했던 마우리시오 포체티노 미국 축구대표팀 감독이 맨체스터 유나이티드 차기 사령탑 후보로 급부상했다.

영국 텔레그래프는 10일(한국시각) 포체티노 감독이 마이클 캐릭 감독이 해임될 경우 맨유 지휘봉을 잡기를 희망하고 있다고 보도했다. 매체는 '수요일 모나코에서 짐 래트클리프 공동 소유주, 오마르 베라다 CEO, 제이슨 윌콕스 테크니컬 디렉터가 참석하는 회의가 열린 뒤 캐릭의 경질이 최종 승인될 것이라는 관측이 지배적'이라고 전했다.

매체는 '캐릭이 점차 자신의 운명을 받아들이는 분위기이며, 베라다와 윌콕스가 월요일에 이미 교체 필요성을 결론 내렸음에도 조치가 지연돼 불만이 나온다'고 전했다.

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포체티노는 현재 미국 대표팀을 이끌고 14일 마이애미, 18일 신시내티에서 열릴 아이티와의 북중미카리브해연맹 네이션스리그 플레이오프를 준비 중이다. 매체는 '포체티노가 지난 8월 4년 뒤 다음 월드컵까지 임기를 연장했으나 계약에는 약 1000만달러(약 140억원) 미만의 위약금을 내면 풀어주는 바이아웃 조항이 포함돼 있다'고 전했다.

포체티노는 미국 대표팀을 떠나는 데 서두르지 않지만, 매체는 '합의만 이뤄진다면 맨유 감독직에 매우 긍정적인 것으로 알려졌다'고 전했다. 다만 제수스 페레스 수석코치 등 핵심 코칭스태프를 데려오려면 추가 위약금이 필요하다. 맨유가 공식 접촉을 플레이오프 이후로 미룰지는 불분명하다.

맨유와 드디어 함께할 것으로 예상되는 포체티노 감독이다. 텔레그래프는 '전 토트넘 홋스퍼 및 첼시 감독이었던 54세의 포체티노는 과거 2016년, 2019년, 2024년 등 세 차례나 맨유의 차기 감독 후보로 거론된 바 있으며, 심지어 알렉스 퍼거슨 경으로부터 감독직을 맡을 적임자로 지목받기도 했습니다. 당시는 그가 토트넘에 있던 시절이었으며, 맨유는 당시 다니엘 레비 토트넘 회장과의 위약금 협상을 진행하지 않기로 결정했었다'고 언급했다.

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후보군에는 율리안 나겔스만, 에디 하우, 우나이 에메리, 파비안 휘르첼러, 안토니오 콘테도 거론된다. 매체는 '하우는 300만파운드(약 54억원)의 위약금이 발생해 영입 가능성이 낮고, 콘테는 구체적인 검토 대상에 포함되지 않은 것으로 알려졌다'고 전했다.