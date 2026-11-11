'7번 선수 논란' 손흥민, 다시 만난 '은퇴소동' 황희찬과 훈련장 장시간 대화 '포착'…"다 같이 웃으며 하나 되자" 캡틴 메시지 전달

회복훈련 중 대화하는 손흥민과 황희찬 (도하=연합뉴스) 류영석 기자 = A매치 2연전을 앞둔 한국 축구 대표팀 주장 손흥민과 황희찬이 10일(현지시간) 카타르 도하 카타르대학교 훈련장에서 회복훈련 중 대화하고 있다. 2026.11.10 ondol@yna.co.kr(끝)

A매치 2연전 앞두고 소집된 축구 대표팀 (도하=연합뉴스) 류영석 기자 = A매치 2연전을 앞둔 한국 축구 대표팀의 이재성(왼쪽부터), 손흥민, 오현규가 10일(현지시간) 카타르 도하 카타르대학교 훈련장에서 몸을 풀고 있다. 2026.11.10 ondol@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 윤진만 기자]지난 대한민국 축구 A대표팀 소집 이후 왕따설, 불화설에 휩싸였던 주장 손흥민(LA FC)이 선수단이 다시 모인 자리에서 '원팀'을 강조했다.

모레노호는 11일(이하 한국시각) 카타르 도하의 카타르 대학교 운동장에서 진행한 소집 2일차 훈련을 앞두고 팀 미팅을 진행했다. 으레 하는 '의식'이지만, 이번엔 분위기가 달랐다. 대표팀은 9~10월 통합 A매치 4연전에서 96라인(김민재 황인범 황희찬)의 은퇴 소동과 '손흥민 왕따설'로 사정 없이 흔들렸다. 이날은 근 한 달만에 대표팀이 완전체로 다시 집결한 날로, '선수간 화합'이 모든 것에 우선시 되는 키워드였다.

훈련 전 취잰진과 인터뷰에서 나선 측면 공격수 정우영(우니온 베를린)과 엄지성(스완지시티)에 따르면, 손흥민은 이날 선수들에게 '다 같이 웃으면서 좋은 에너지를 냈으면 좋겠다', '하나가 돼서 남은 두 경기 잘 치르고 가자'라는 메시지를 전달했다.

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훈련하는 황인범-김민재 (도하=연합뉴스) 류영석 기자 = A매치 2연전을 앞둔 한국 축구 대표팀 황인범(왼쪽 두번째부터), 김민재가 10일(현지시간) 카타르 도하 카타르대학교 훈련장에서 몸을 풀고 있다. 2026.11.11 ondol@yna.co.kr(끝)

훈련 지도하는 모레노 감독 (도하=연합뉴스) 류영석 기자 = A매치 2연전을 앞둔 한국 축구 대표팀 로베르트 모레노 임시 감독이 10일(현지시간) 카타르 도하 카타르대학교 훈련장에서 선수들을 지도하고 있다. 2026.11.11 ondol@yna.co.kr(끝)

92라인 손흥민은 주장직 및 대표팀 운영 방식을 두고 갈등을 빚은 것으로 알려진 96라인 황희찬(샬케)과 나란히 걸으며 긴 시간 대화를 나누는 모습도 포착됐다. 사태의 심각성을 인지하고 있는 로베르트 모레노 대표팀 임시감독은 지난달 명단 발표 기자회견에서 "최근 몇 주 동안 선수들, 주장, 대한축구협회(KFA), 팀 관계자 모든 분과 소통했다"며 "내부에서 사적으로 나눈 이야기가 밖으로 새 나가는 것을 원치 않는다"라고 말했다. '대표팀 주장은 여전히 손흥민'이라고도 강조했다.

지난 소집 기간 중 대표팀 은퇴를 고민한 것으로 전해진 또 다른 96라인 김민재(바이에른 뮌헨)와 황인범(포르투)은 밝은 표정으로 동료들과 구슬땀을 흘렸다. 대한축구협회 관계자는 국내 취재진을 통해 첫 미팅 분위기가 나쁘지 않았다고 말했다.

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대표팀은 이날 26명의 선수는 회복조와 훈련조로 나뉘어 1시간가량 담금질을 하며 중동 2연전을 준비했다. 12일 최종 훈련을 진행한 뒤, 13일 밤 11시30분 카타르 도하의 자심 빈 하마드 스타디움에서 중동 강호 사우디아라비아를 상대한다. 17일 밤 11시 압둘라 빈 칼리파 스타디움에선 '아시아 챔피언' 카타르와 두번째 경기를 펼친다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com