'한국 기업과 협업' 성폭행 축구협회장 미친 계획 '다시 축구계로 돌아가겠다'..."다음 주라도 복귀 가능"

사진캡쳐=가디언

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[스포츠조선 김대식 기자]충격적이다. 성폭력 유죄 판결을 받은 루이스 루비알레스 전 스페인축구협회(RFEF) 회장이 빠르면 다음 주 축구계에 복귀할 수 있다는 전망이 나왔다.

영국 매체 디 애슬래틱은 10일(한국시각) '루비알레스는 그를 고용할 의사가 있는 곳을 찾는다면 빠르면 다음 주라도 스페인 축구계 현업으로 복귀할 수 있다'라고 전했다. 루비알레스는 2023년 여자 월드컵 결승 직후 대표팀 공격수 헤니 에르모소에게 강제로 키스한 혐의로 지난해 2월 유죄 판결을 받았다. 매체는 '1만유로(약 1500만원) 이상의 벌금과 위자료 3000유로(약 45만원), 에르모소 측 법적 비용의 절반을 부담하라는 명령을 받았으며 유죄 판결은 2025년 6월 항소심에서도 유지됐다'라고 전했다.

루비알레스는 앞서 국제축구연맹(FIFA)으로부터 3년간 모든 축구 관련 활동을 금지당했다. 매체는 'FIFA의 자격 정지는 2023년 8월에 시작돼 올해 8월 만료됐다'라고 전했다. 매체는 '스페인 스포츠 재판소는 루비알레스에게 2023년 11월 17일부터 3년 동안 자국 내 축구계에서 일하는 것을 금지했다'라고 전했다.

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AFP연합뉴스

하지만 그는 끝까지 무죄를 주장했다. 매체는 '그는 사임을 거부하던 당시 협회 본부 연설에서 자신을 향한 사회적 살인 캠페인이 벌어지고 있다고 주장하며 가짜 페미니스트들을 비난했다'라고 전했다. 2025년 11월 출간한 책 홍보차 방송에 출연해서는 "나는 내가 (키스해도 되는지) 물어봤고 그녀가 '오케이'라고 했기 때문에 오늘날에도 헤니 에르모소에게 사과하지 않을 것이다"라고 말했다. 매체는 '이 주장은 재판 과정에서 에르모소 측에 의해 반박됐고 판사에게도 받아들여지지 않았다'라고 전했다.

축구계를 떠난 뒤 루비알레스는 사업에 관여해 왔다. 매체는 '2024년 1월 한국 기업 문랩스와 NFT를 발행하며 암호화폐 시장에 진출했으나 판매량은 극히 적었고 가격은 이내 폭락했다'라고 전했다. 그를 둘러싼 사법 수사도 진행 중이다. 매체는 '2019년 헤라르드 피케의 중개로 성사된 연간 4000만유로(약 560억원) 규모의 수페르코파 사우디아라비아 개최 계약 건도 포함돼 있으며 두 사람 모두 비위 행위를 부인했다'라고 전했다.

매체는 '루비알레스의 옛 우군은 스페인 축구협회에 거의 남아 있지 않고 라이벌 하비에르 테바스 스페인 라리가 회장이 협회 부회장으로서 영향력을 행사하고 있다'라고 전했다. 매체는 '평판이 곤두박질쳐 그에게 주어질 고위직 기회는 거의 없을 것으로 보이지만 누군가 그를 고용하는 도박을 걸 가능성은 완전히 배제할 수 없다'라고 전했다.