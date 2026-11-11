SON 쓰려다 LEE 죽인 모레노식 4-4-2, 11월 A매치에선 손흥민-이강인 공존 가능할까

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 손흥민이 프리킥 찬스에서 이강인과 함께 슛을 준비하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 손흥민이 프리킥 찬스에서 선제골을 넣은 후 환호하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

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[스포츠조선 박찬준 기자]로베르트 모레노 감독의 데뷔전이었던 지난 9~10월 A매치는 전체적으로 아쉬웠다. '전술 천재'로 불린만큼, 모레노식 4-4-2에 이목이 모아졌지만, 기대만큼은 아니었다. 그 중에서도 가장 큰 아쉬움은 '에이스' 이강인(아틀레티코 마드리드)을 전혀 활용하지 못했다는 점이다.

이강인은 우루과이전에서 손흥민(LA FC)의 골을 돕는 어시스트 하나만을 기록했을 뿐, '에이스' 다운 영향력을 보여주지 못했다. A대표팀 입성 후 가장 존재감 없었다고 해도 과언이 아니었다.

사실 그 어느때 보다 기대가 컸다. 이강인은 9월 소집을 앞두고 아틀레티코 마드리드에서 좋은 모습을 보였다. 특히 여러 포지션을 오가던 파리생제르맹과 달리, 아틀레티코에서는 10번 자리에 고정돼 뛰었다. A대표팀 사정상 오른쪽 날개로 주로 뛰었지만, 이전부터 이강인의 능력을 극대화 시키기 위해서는 중앙에 기용해야 한다는 의견이 많았다.

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2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 이강인이 돌파를 시도하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

마침내 대표팀에서도 세컨드 톱으로 뛰는 이강인을 볼 수 있다는 기대감이 샘솟았다. 모레노 감독 역시 "프리메라 리가에서 뛰어난 활약을 하고 있다. 다른 곳에 배치하는 건 경솔하고 무모한 일"이라며 이강인의 전방 기용을 시사했다.

하지만 막상 뚜껑을 열고 보니 이강인의 위치는 또 다시 오른쪽 측면이었다. 문제는 이전과 비교해 역할이 전혀 달랐다는 점이다. 과거 위르겐 클린스만이나 홍명보 감독 역시 이강인을 오른쪽에 뒀지만, 사실상 프리롤을 맡겼다. 수비 부담을 줄여주고 오른쪽에서 중앙으로 자유롭게 이동할 수 있도록 해줬다. 측면에 있지만, 사실상 공격을 주도할 수 있었다.

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하지만 모레노 감독은 이강인의 역할을 따로 만지지 않고, 4-4-2의 전형적인 측면 미드필더처럼 활용했다. 이러다보니 이강인이 경기에 관여할 수 있는 폭이 제한됐고, 무엇보다 수비 부담이 커졌다. 실제 이강인은 윙백처럼 움직였다. 당연히 앞쪽에서 공격 전개가 제대로 될리 만무했다. 부상까지 겹친 이강인은 전혀 제 기량을 발휘하지 못했다.

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6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 손흥민이 프리킥 찬스에서 선제골을 넣은 후 세리머니를 하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

모레노 감독은 선수의 특성을 외면한채 4-4-2라는 틀 안에서 손흥민, 이강인, 이재성(마인츠) 등을 모두 쓰려고 했다. 모레노 감독은 지난 평가전에서 손흥민을 최전방 자리에 활용했다. 오현규(베식타시), 오세훈(시미즈)과 함께 뛴 손흥민은 사실상 세컨드 톱에 가깝게 움직였다. 손흥민이 이 자리에 고정되다보니, 이강인은 어쩔 수 없이 측면으로 갈 수 밖에 없었다. 스타일 상 겹치는 손흥민과 이강인의 투톱 활용은 사실상 불가능하다.

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이재성 역시 중앙 미드필더로 뛰게 됐다. 이재성은 기동력과 센스를 갖추고 있지만, 중앙에서 뛰기에는 탈압박이나 전개가 좋지 못하다. 이강인과 이재성은 몸에 맞지 않는 옷을 입고 뛰어야 했다.

손흥민을 살리다보니 이강인이 죽어야 했다. 전형적인 윙어가 필요한 모레노식 4-4-2에서 이강인은 측면이 아닌 중앙에 서야하지만, 이 경우 손흥민이 벤치에 앉는 딜레마가 생긴다. 손흥민이 전성기 몸상태라면 왼쪽 측면으로 돌리고 이강인을 정통 스트라이커와 함께 전방에 세울 수 있지만, 현재 손흥민은 왼쪽 날개로 서기에는 체력이나 움직임이 예전같지 않다.

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2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 양팀이 0대0 무승부로 경기를 마쳤다. 손흥민과 이강인이 이재성과 하이파이브를 하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 4-1로 패한 대한민국 이강인, 손흥민이 아쉬워하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

손흥민은 이번 11월 A매치에서도 주장 완장을 찼다. 주전 한 자리, 최전방 한 자리를 이미 차지했다는 이야기다. 결국 이강인과 이재성을 손흥민과 함께 활용하기 위해서는 다른 위치에 기용하거나, 다른 역할을 줘야한다. 모레노 감독의 해법이 중요한 이유다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com