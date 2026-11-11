'왕따설' 휘말린 '덕배형' 대충격, 나폴리 결국 떠나나…'맨시티 레전드' 더 브라위너 갈등 폭발, 불화 선수 한둘 아냐

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[스포츠조선 김성원 기자]'덕배형' 케빈 더 브라위너(나폴리)가 '왕따설'에 휘말렸다.

내부 갈등으로 나폴리를 떠날 수 있다는 주장이 제기됐다. 영국의 '더선'은 11일(이하 한국시각) 이탈리아의 '일 마티노'를 인?G해 '더 브라위너가 나폴리에 합류한 지 불과 18개월 만에 팀을 떠날 가능성이 있다'며 '맨체스터 시티의 레전드는 팀 동료들과의 잇따른 불화로 인해 미래가 불투명해졌다'고 보도했다.

더 브라위너는 2025년 6월 맨시티와 '10년 동행'을 끝내고 이탈리아 세리에A 나폴리로 둥지를 옮겼다. 당시 FA(자유계약 선수) 신분이었다.

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그는 나폴리에 합류한 이후 36경기에 출전, 9골 6도움을 기록했다. 2026~2027시즌에는 15경기에서 4골 2도움을 올렸다. 하지만 여전히 적응이 쉽지 않다는 것이 현지의 시선이다.

'더선'은 '더 브라위너의 이탈리아 생활은 계획대로 흘러가지 않았으며, 클럽 생활에 적응하는 데 어려움을 겪고 있는 것으로 알려졌다'고 전했다.

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불화를 겪고 인물이 한둘이 아니다. 그는 맨유의 먹튀 라스무스 호일룬과 충돌한 것으로 전해졌다. 주장인 조반니 디 로렌초와도 껄끄럽다.

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FC포르투와의 유럽챔피언스리그(UCL) 원경경기에선 로렌초 루카와도 언쟁을 벌이는 모습이 포착됐다. 나폴리는 5일 포르투와의 UCL 리그 페이즈 4차전에서 1대4로 완패했다.

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더 브라위너는 나폴리와 내년 6월까지 계약돼 있다. 나폴리는 1년 연장 옵션을 보유하고 있다. 그러나 선수단 내 불화로 인해 1월 이적시장에서 팀을 떠날 가능성이 있다는 관측이다.

더 브라위너는 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 역사상 가장 위대한 미드필더 중 한 명으로 평가받고 있다. 맨시티에선 422경기에 출전해 285개(108골 177도움)의 공격 포인트를 기록했다. 그는 EPL 6회, UCL 1회, FA컵 2회, 리그컵 5회 우승을 선물했다.

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그러나 1991년생인 더 브라위너는 세리에A에선 위력을 잃은 듯하다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com