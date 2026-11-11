충북청주FC U-15, 협회장기 '2연패' 성공… U-12도 '준우승'

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[스포츠조선 박찬준 기자]충북청주프로축구단(대표이사 김현주) 산하 유스가 무럭무럭 자라고 있다.

충북청주 U-15는 7일부터 9일까지 제천축구센터에서 열린 '2026 충청북도 교육감배 겸 제41회 충청북도협회장기 축구대회'에서 2연패를 달성했다. 함께 출전한 U-12도 2년 만에 결승에 올라 준우승을 차지했다.

U-15는 9일 제천축구센터에서 열린 결승전에서 청주시티FC를 4대0으로 꺾었다. 전반 10분 박준영의 선제골로 앞서갔고, 후반에는 이승규, 백도하, 이태우가 차례로 골망을 흔들었다. 2024년 준우승, 2025년 우승을 거둔 U-15는 올해까지 3년 연속 결승에 올라 두 시즌 연속 정상에 섰다.

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U-15는 7일 제천FC와의 8강전에서 전반 14분 이지석의 결승골로 1대0 승리를 거뒀다. 8일 진천군체육회와의 준결승에서는 선제골을 내줬지만 이승규의 동점골과 임지용의 역전골로 승부를 뒤집었다. 이후 2-2 동점을 허용한 뒤 박진서와 이지석이 연속골을 터뜨려 4대2로 이겼다.

유영호는 최우수선수상을 받았고, 박진서와 정재범은 각각 공격상과 골키퍼상을 수상했다. 박승우 감독은 최우수 지도자상을 받았다.

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2024년 우승을 차지했던 U-12는 2년 만에 다시 결승 무대를 밟았다. U-12는 7일 DOO FC와의 조별리그 2차전에서 김건희와 임준서의 득점으로 2대2 무승부를 거두고 조 1위로 8강에 진출했다. 8일 8강에서는 김강희의 두 골과 김하준의 추가골에 힘입어 충북AFA청주를 3대0으로 꺾었다.

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9일 SKK공공스포츠클럽과의 준결승에서는 최이든, 김하준, 한정우가 경기 시작 9분 만에 세 골을 합작했다. 한정우가 한 골을 더 보탠 U-12는 4대1로 승리해 결승에 올랐다. 이어 열린 결승에서는 조별리그에서 만났던 DOO FC와 다시 맞붙었지만 아쉽게 1대3으로 패했다.

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임준서가 우수선수상을, 지민혁은 수비상을 수상했다. 이진원 감독은 우수지도자상을 받았다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com