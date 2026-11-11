이강인 동료 될 마음 1도 없다...스페인 국대 공식입장 "아틀레티코 이적? 전혀 사실 아냐"

사진캡쳐=nowAFC

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[스포츠조선 김대식 기자]이강인의 동료가 될 수 있다는 이적설이 나왔던 아스널의 미드필더 마르틴 수비멘디가 이적설을 정면으로 부인했다.

수비멘디는 11일(한국시각) 스페인 매체 마르카와의 인터뷰에서 아틀레티코 마드리드와 가까워졌다는 보도에 대해 "솔직히 언론 보도를 보면 나도 가끔 놀란다"며 "내가 이적에 가까워졌다는 기사를 읽었지만, 전혀 사실이 아니다"라고 선을 그었다.

그는 이적설이 나오는 상황 자체는 이해한다는 입장이다. 수비멘디는 "겨울 이적시장이 다가오면 루머가 생길 수 있다는 점은 이해한다"면서도 "보도 내용에 조금 더 주의를 기울여야 한다고 생각한다. 결국 모든 선수는 소속팀이 있고 존중이 필요하다"고 말했다.

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AP연합뉴스

수비멘디의 아틀레티코 이적설이 나온 이유 중 하나는 아스널에서 기대만큼 출전하지 못했기 때문이다. 그는 출전 시간이 적다는 지적에도 담담했다. 수비멘디는 "외부의 일에 에너지를 낭비하지 않고 있다"며 "주전 자리를 차지하고 출전 시간을 확보하며, 아주 순항 중인 이번 프리미어리그 우승을 위해 싸우는 것만으로도 벅차다"고 밝혔다. 이어 "이적설 루머에 에너지를 쓰거나 누구와도 연락을 주고받은 적이 없다"고 강조했다.

다만 불편한 감정이 없는 것은 아니라고 털어놨다. 수비멘디는 "솔직히 그렇다. 기사가 나간 뒤 내용이 사실이 아니어도 금방 잊히고 아무 일 없듯 넘어가곤 한다"며 "이 바닥이 어떻게 돌아가는지 점차 알게 되면서 자연스럽게 받아들이려 하지만, 가끔은 이런 기사들 때문에 쏟아지는 수많은 메시지를 받지 않아도 될 텐데 하는 아쉬움이 든다"고 말했다.

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과거에 수비멘디는 레알 마드리드 이적설도 나온 적이 있었다. 실제로 레알이 관심을 가졌던 것도 사실이지만 조세 무리뉴 감독이 지휘봉을 잡고서는 루머가 다시 나오지 않고 있다. 그는 레알 마드리드가 호조를 보이면서 자신을 필요로 한다는 이야기가 잦아든 데 대해서는 "축구의 일부이고, 시기와 흐름, 그리고 가십의 성격 중 하나라고 생각한다. 사람들도 이런 걸 즐기지 않나"라며 대수롭지 않게 받아들였다.

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마지막으로 런던 생활에 대한 질문에는 "만족하고 있다"고 답하며 아스널 잔류 의지를 에둘러 드러냈다.