'캐릭 경질 임박' 맨유 수뇌부, 뜬금없이 '이곳'에서 모인다? 그런데 경질이 아닐 수도 있다니…대체 왜

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[스포츠조선 박상경 기자] 마이클 캐릭 감독이 과연 맨체스터 유나이티드에서 경질되는 것일까.

영국 BBC는 11일(한국시각) '오마르 베라다 맨유 최고경영자(CEO)와 제이슨 윌콕스 풋볼 디렉터가 모나코에서 짐 래트클리프 공동 구단주와 회의를 갖는다. 이 곳에서 캐릭과 맨유의 미래가 결정될 것'이라고 전했다.

이들이 맨체스터가 아닌 모나코를 회의 장소로 잡은 건 래트클리프 구단주 때문이다. 이네오스 회장이기도 한 래트클리프 구단주는 모나코에 사무실과 주거지를 마련해놓고 있다. 베라다와 윌콕스는 정기적으로 모나코를 방문해 래트클리프 구단주와 회의를 가져왔다. 이번 회의 안건이 캐릭 감독의 거취가 된 것이다.

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BBC는 '베라다와 윌콕스는 캐릭 감독의 경질을 건의할 것'이라고 전망했다. 최악의 부진이 이유다. EPL 10경기에서 단 1승에 그치고 있는 맨유는 강등권인 18위에 머물고 있다. 1992년 프리미어리그 출범 후 맨유가 10경기 시점에서 18위에 머문건 이번이 처음이다.

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BBC는 '구단 수뇌부는 선수들이 캐릭 감독을 위해 뛰고 있다는 사실은 인정하면서도, 반복되는 수비 붕괴와 혼란스러운 경기 운영을 해결하기 위해서는 변화가 필요하다는 판단을 내린 것으로 알려졌다'고 전했다. 이어 '맨유가 캐릭 감독 체제를 그대로 유지하면서 코치진을 보강하는 방안도 검토 중'이라며 '하지만 경질 건의가 받아들여질 가능성이 좀 더 높다'고 전망했다.

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다만 이번 결정이 곧바로 캐릭 감독이 팀으로 떠나는 상황으로 이어질지는 미지수다. 래트클리프 구단주 외에도 글레이저 가문의 수락을 받아야 하기 때문이다. BBC는 '래트클리프가 베라다와 윌콕스의 경질 건의를 거부할 경우 두 경영진의 입지에도 의문이 제기될 수 있다'고 분석했다.

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맨유는 앞서 에릭 텐하흐, 후벵 아모림 감독을 잇달아 경질했다. 캐릭 감독은 지난 2월 대행 신분으로 지휘봉을 잡고 팀을 3위로 이끈 뒤 정식 계약을 맺었다. 그러나 시즌 개막 3개월여 만에 강등 위기에 내몰렸다. 현재 후임 감독 후보로는 마우리시오 포체티노 미국 대표팀 감독과 에디 하우 뉴캐슬 유나이티드 감독, 안토니오 콘테 전 나폴리 감독, 율리안 나겔스만 전 독일 대표팀 감독이 거론되고 있다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com