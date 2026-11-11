'韓 국가대표 핵심' 김민재 재계약 대형 변수, 주전 경쟁자 뮌헨 이탈 가능성 점화..."이미 문의 마쳤다"

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24일 수원월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 에콰도르의 친선 경기. 동료들 바라보는 김민재. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.24/

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[스포츠조선 이현석 기자]김민재의 재계약에 변수가 될 수 있는 이적 관심이 등장했다.

독일의 SPOX는 10일(한국시각) '바이에른 뮌헨이 1월 이적시장에서 핵심 선수를 잃게 될까'라며 요나단 타의 거취에 주목했다.

SPOX는 '바르셀로나가 바이에른의 수비수 타에게 접근 중이다. 겨울 이적시장에서 그를 데려오길 원하고 있다. 소식에 따르면 바르셀로나는 이미 문의를 했다. 타는 바르셀로나가 진지하게 고려 중인 후보 중 한 명이다. 지난 몇 년 동안 바르셀로나행이 꾸준히 거론된 선수이며, 레버쿠전에서 바이에른으로 향할 때도 바르셀로나 이적 가능성이 높게 점쳐지기도 했다'고 전했다.

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이어 '다만 1월 이적시장에서 타가 떠날 가능성은 크지 않아 보인다. 바이에른은 현재로서는 타를 내보낼 생각이 없다. 구단의 미래에 확고하게 자리를 잡고 있으며, 선수도 당장은 팀을 떠날 생각이 없다. 콤파니 감독의 중요한 역할을 다시 한번 수행하는 데 전념하길 원한다'고 설명했다.

바르셀로나가 겨울 이적시장에서 센터백 영입에 적극적으로 나서며 변수로 찾아온 것은 바로 타의 이적 여부다. 바르셀로나의 구애에도 바이에른으로서는 겨울 이적시장에서 타를 보내는 것을 꺼릴 수 있지만, 여름이 된다면 상황이 달라질 가능성도 배제할 수 없다.

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변수가 될 수 있는 점은 주전 입지다. SPOX는 '타는 바이에른에서 중요한 위치를 되찾고 싶어 한다. 2025~2026시즌 당시 타와 우파메카노는 중앙 센터백 주전 듀오로 활약했다. 최근 김민재가 그 자리를 위협하고 있다. 라이프치히전과 도르트문트전에서 모두 김민재가 선발로 풀타임을 소화했다'고 설명했다.

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타의 이적 여부는 차기 시즌까지 바이에른과 재계약 협상에 나설 것이라 알려진 김민재에게도 큰 변수다. 타가 이탈한다면 바이에른은 대형 수비수 영입 없이는 김민재과 우파메카노에게 의존도가 커질 수밖에 없다. 올 시즌 다시 주전 입지를 다지는 김민재이기에 재계약 상황에서 주전으로서 공고한 위치에 올라선다면 재계약에도 긍정 신호가 켜질 수 있다. 타의 이적 여부, 김민재의 재계약 등 바이에른 수비진에 지각 변동이 일어날지도 주목할 부분이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com