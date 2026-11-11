'충격 영상' 이강인만 빼는 시메오네, 수석코치 제안마저 거절..."이강인 충분히 뛰어"→알바레즈는 교체 안해"

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[스포츠조선 김대식 기자]이강인에게는 가혹한 디에고 시메오네 감독이 훌리안 알바레즈에게는 다른 모습이다.

아틀레티코 마드리드는 9일(한국시각) 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린 바르셀로나와의 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 경기에서 1대2로 역전패했다. 바르셀로나를 넘고 1위 등극을 노리던 아틀레티코의 계획은 무산됐다.

이번 경기의 주인공은 단연 알바레즈였다. 지난 여름 알바레즈는 공개적으로 바르셀로나 이적을 추진했다. 팀을 떠나 라이벌 구단으로 가고 싶어하는 알바레즈는 아틀레티코에서 배신자 취급을 받았지만 구단은 꿈쩍도 하지 않았다. 결국 알바레즈는 반강제로 팀에 잔류했다.

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모든 이의 시선을 받은 알바레즈는 경기 흐름을 바꿀 수 있었던 결정적인 기회를 두 차례 놓치며 아쉬운 밤을 보냈다. 전반 5분 코케가 시도한 전환 패스가 바르셀로나 선수 맞고 알바레즈에게 행운의 패스가 됐다. 수비수로서는 전혀 예측할 수 없었던 상황이라 알바레즈는 완벽한 일대일 기회를 잡았다. 하지만 알바레즈는 골키퍼에 걸려 득점에 성공하지 못했다.

알바레즈는 후반 10분에도 어이없는 판단을 범했다. 아틀레티코는 순간적으로 완벽하게 뒷공간을 공략했다. 다시 찾아온 알바레즈의 일대일 찬스, 하지만 알바레즈는 골대 근처도 아닌 곳에서 골키퍼 키를 넘기려는 무리한 슈팅으로 찬스를 허비했다.

그럼에도 시메오네 감독은 경기가 끝날 때까지 알바레스를 그라운드에서 빼지 않았다. 아틀레티코는 알바레스를 중심으로 조나단 데이비드, 알렉산드르 쇠를로트와 함께 보기 드문 전방 스리톱을 형성한 채 경기를 마쳤다. 이강인을 교체로 뺀 것과는 대조적인 선택이었다.

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시메오네 감독의 신뢰는 경기 중 장면에서도 확인됐다. 스페인 현지 매체 영상에 따르면, 아틀레티코 수석코치 가비가 알바레스에 대해 "훌리안은 그대로 가나요?"라고 묻자 시메오네 감독은 그라운드 위 알바레스의 위치를 재확인한 뒤 "훌리안은 안 뺀다"고 단호하게 답했다. 가비 수석코치는 시메오네 감독의 선택을 쉽게 납득하지 못하는 표정을 보였다.

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경기 후에도 시메오네 감독은 알바레스에 대한 믿음을 숨기지 않았다. 그는 "알바레즈는 중요한 경기를 치렀고, 줄리아노를 향한 어시스트 외에도 세 차례의 기회에 관여했다. 그에게 더 이상 무엇을 바랄 수 있겠느냐"고 반문했다. 이어 "모두가 그의 골이 터지길 바랐겠지만, 우리는 그를 기다릴 것이다. 우리가 목표하는 곳에 도달하고 싶다면 그가 반드시 필요하다. 그렇지 않다면 도달할 수 없을 것"이라고 힘줘 말했다.

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이강인은 좋은 모습을 보여줘도 후반 20분 근처에 교체하는 시메오네 감독이기에 이러한 모습은 의외다. 시메오네 감독은 바르셀로나전 사전 기자회견에서 스페인 현지 기자와 이강인 기용을 두고 사소한 신경전을 벌이기도 했다. 이강인과 조너선 데이비드의 출전 시간에 대한 질문이 나오자 어이없다는 반응을 보인 시메오네 감독은 "적은 출전 시간의 의미는 무엇인가? 얼마나 뛰어야 이상적인가?"라고 역으로 되물었다. 이어 "팀에 기여할 수 있을 만큼 뛰고 있다고 본다. 각 선수들이 맡은 역할에서 최고의 기량을 끌어내기 위해 노력 중이다"라며 기용 방식을 바꾸지 않겠다는 뜻을 내비쳤다.