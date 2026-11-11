'커리어 하이→MVP 후보' 이동경의 끝나지 않은 꿈 "대표팀 가서 경기 뛰고 싶은 게 당연히 축구 선수의 목표"

24일 수원월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 에콰도르의 친선 경기. 후반전 팀의 세 번째 골을 성공시킨 이동경. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.24/

사진제공=한국프로축구연맹

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[스포츠조선 김가을 기자]'커리어 하이' 이동경(29·울산 HD)의 꿈은 아직 끝나지 않았다.

이동경은 올 시즌 최고의 퍼포먼스를 보이고 있다. 그는 지난 8일 서울월드컵경기장에서 열린 FC서울과의 경기에서 선제골을 넣으며 '커리어 하이'를 달성했다. 리그 34경기에서 13골-13도움을 기록했다. 지난 시즌 13골-12도움을 넘어서 자신의 프로 최고 공격포인트를 달성했다. 김현석 울산 감독이 이동경을 두고 "(MVP 후보) 공격포인트로 봤을 때 (경쟁자) 거의 없다고 생각한다"고 극찬했을 정도다.

경기 뒤 이동경은 "(팀이) 2위로 (시즌) 마무리하는 게 제일 중요하다고 생각한다. 우승을 하고 싶었지만 그 부분에 있어서는 목표를 이루지 못했기 때문에 2위는 차지를 하고 마무리하고 싶다. 내가 공격수로서 골을 넣거나 도움을 하면 팀에 도움이 될 거라고 생각한다. (MVP) 지난해에는 신경을 많이 쓰면서 했다. 올해는 그런 마음보다는 편하게 경기를 하다 보니까 경기력도 더 좋아지는 것 같다고 느끼고 있다"며 "남은 경기에서 최선을 다해서 운명에 맡길 생각이다. 우리가 2위 하는 데 좀 더 신경을 쓰고 싶다"고 목소리에 힘을 줬다.

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이동경은 이제 대표팀으로 자리를 옮겨 11월 A매치를 정조준한다. 그는 "감독님께서 원하고 요구하시는 부분에 대해서 최대한 잘 수행해내고 싶은 게 목표다. 좋은 선수들과 훈련을 하고 그런 경험을 할 수 있는 개인적으로도 정말 영광스럽다. 내 개인적인 발전에 엄청 큰 도움이 된다고 생각한다. 가서 선수들이랑 즐겁게 생활하면서 또 많은 부분을 배우고 싶다"며 "감독님께서 디테일하게 많이 알려주시는 것 같다. 다만, 감독님께서 그런 부분은 밖에 얘기를 하지 않았으면 좋겠다 하셔서 그거에 대해서는 말씀 드리기는 좀 어렵다. 팀적으로나 개인적인 부분에 디테일적인 것들을 많이 알려주신다. 그런 부분에서 선수로서는 좀 더 편한 것 같다"고 했다.

그는 9~10월 A매치에서 기대만큼 많은 기회를 잡지 못했다. 에콰도르와의 첫 경기에서 교체투입 1분 만에 쐐기골을 넣었지만, 그럼에도 아쉬움이 남을 수밖에 없는 상황이다. 이동경은 "대표팀에 가서 경기를 뛰고 싶은 게 당연히 축구 선수의 목표라고 생각한다. 주어진 시간에 있어서 정말 내가 보여줄 수 있는 많은 것들을 보여주고 싶은 마음이 제일 큰 것 같다"고 이를 악물었다.

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한국은 카타르 도하에서 사우디아라비아(13일)-카타르(17일)와 두 차례 친선경기를 치른다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com