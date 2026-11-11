'韓 국가대표' 카스트로프 분데스에서 실종 위기, 2부 강등 탈출 열쇠될까..."부상 복귀 선수들 대표팀 차출 거절, 실전 감각 회복 중"

사진=옌스 카스트로프 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]옌스 카스트로프와 묀헨글라트바흐가 강등 위기를 ?출하기 위한 본격적인 계획에 돌입한다.

독일의 90min 독일판은 10일(한국시각) '묀헨글라트바흐에 새로운 희망이 생겼다. A매치 휴식기가 전환점이 될 수 있을까'라고 보도했다.

올 시즌 극심한 부진에 빠진 묀헨글라트바흐다. 앞서 2025~2026시즌에도 시즌 막판 휘청였던 모습이 올 시즌에도 이어지고 있다. 리그 9경기를 치른 시점에서 묀헨글라트바흐의 승리는 단 1승, 개막 이후 6연패를 기록했던 최악의 부진은 끊어냈지만, 직전 함부르크를 상대로 다시 1대3 패배를 기록하며 좀처럼 반등하지 못하고 있다.

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사진=옌스 카스트로프 SNS 캡처

묀헨글라트바흐가 이런 흐름을 계속해서 이어가서 최하위를 벗어나지 못한다면, 카스트로프에게도 악재다. 카스트로프는 지난 2025~2026시즌을 앞두고 묀헨글라트바흐 유니폼을 입으며 생애 첫 분데스리가에 입성했다. 독일 무대에서 경쟁력을 보여주며 기대를 높였다. 묀헨글라트바흐가 2부로 추락하게 된다면 카스트로프 또한 2부행을 피하기 어려울 수 있다. 한국인 빅리거가 또 한 명 사라지는 셈이다.

독일의 BMG뉴스는 '묀헨글라트바흐는 스포츠적, 재정적 최악의 부진에 서 있다. 9라운드 이후 묀헨글라트바흐는 단 4점 획득에 그치며 리그 최하위어 머무르고 있다. 이 구단은 전형적인 강등 후보의 특징을 보여주고 있다. 감독 조기 교체, 전술 변경, 수많은 부상 선수, 기량 부족한 인력 등이 있다'고 강하게 지적했다.

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결국 A매치 기간이 중요해질 수밖에 없다. 카스트로프는 부상 여파 등으로 A대표팀 명단에 이름을 올리지 않았다. 묀헨글라트바흐는 대표팀에 차출되지 않은 자원들과 함께 A매치 기간 동안 담금질에 돌입할 예정이다.

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사진=옌스 카스트로프 SNS 캡처

90min 독일판은 'A매치 휴식기는 알렉산더 블레신 감독의 팀에게 좋은 기회가 될 수 있을 것이다. 전술을 다듬어 나갈 수 있고, 핵심 선수들의 복귀에 대한 기대감이 높아지고 있다'며 '부상으로 어려움을 겪었던 옌스 카스트롭과 케빈 딕스도 이번 친선 경기에서 귀중한 실전 감각을 되찾을 것으로 기대된다. 두 선수 모두 A매치 기간 동안 글라드바흐에 남을 예정이다. 보루시아 구단은 특히 딕스가 A매치에 차출되지 않도록 적극적으로 요청했다'고 전했다.

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카스트로프에게도 중요한 시기가 될 전망이다. 부상 이후 장기 결장으로 최근 복귀 후에도 교체 출전만을 거듭했던 카스트로프로서는 팀의 위기 탈출에 공헌한다면 팀 내 입지를 공고히 할 수 있다. 묀헨글라트바흐 또한 지난 시즌 주축이었던 카스트로프의 꾸준한 활약이 필요할 수밖에 없다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com