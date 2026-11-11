인판티노는 울상-UEFA는 화색! '무패우승' 벵거, 명장→축구 대통령으로?...FIFA 회장 출마 '진지하게 고민 중'

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[스포츠조선 박찬준 기자]'명장' 아르센 벵거 전 아스널 감독이 세계 축구 대통령이 될까.

벵거가 국제축구연맹(FIFA) 회장 선거 출마를 진지하게 검토 중인 것으로 알려졌다. 영국 BBC는 10일(이하 한국시각) '유럽 축구계 고위 관계자들이 수주 전부터 벵거가 FIFA 회장 선거에 출마하기를 기대해 왔으며, 벵거 역시 현재 이를 진지하게 고민하고 있다'고 보도했다. 프랑스의 레퀴프 역시 '벵거가 FIFA 회장 출마에 관심을 보이고 있으며 최근 몇 주 동안 향후 행보를 고민해 왔다'고 전했다.

BBC는 꽤 구체적인 시나리오까지 전했다. BBC는 '고령인 벵거가 FIFA 회장직을 온전히 수행할 수 있을지에 대한 의문이 제기된다'며 '벵거가 선거에서 승리한 뒤 4년 임기를 모두 채우기 전에 물러나는 방안에도 긍정적인 입장을 보이고 있다'고 전했다.

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일단 벵거는 아직 출마 여부를 결심하지는 않은 것으로 보인다. BBC는 '벵거 측근들은 그가 아직 출마 여부를 결정하지 않았다고 전했다'고 했다. 이어 '벵거의 측근들 역시 지안니 인판티노 현 회장이 내년 선거에서 네 번째이자 마지막 임기를 확보할 가능성이 여전히 높다고 본다'고 덧붙였다.

FIFA 회장 선거는 내년 3월 모로코에서 열리는 총회에서 치러진다. 후보 등록 마감일은 오는 18일이다. 전 토트넘 수비수 라몬 베가가 지난달 가장 먼저 출마 의사를 밝혔고, 이어 다지마 고조 일본축구협회 명예회장이 최근 출마를 선언했다.

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인판티노 회장을 둘러싼 논란이 커지며 최근 선거 구도가 달아오르는 모습이다. 인판티노 회장은 당초 경쟁자 없이 2027년 재선에 성공할 가능성이 높다는 평가를 받았다. 하지만 지난 7월 월드컵 등 대회 운영을 전담할 자회사를 세운 뒤 지분 20%를 미국의 민간 펀드에 매각하려는 계획을 밝혔다가 축구계의 반발에 부딪혔다.

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인판티노 회장의 계획은 곧 철회됐으나 유럽축구연맹(UEFA), 아시아축구연맹(AFC), 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 등으로부터 사퇴 요구까지 받았다. 특히 UEFA는 월드컵 등 FIFA 대회 불참까지도 언급하고 인판티노 회장을 배임 혐의로 스위스 법원에 형사 고발하겠다고도 밝히는 등 강경한 입장을 내비쳤다.

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이후 인판티노 회장이 FIFA 평의회 위원과 211개 회원국 협회 전체에 FIFA 운영 방식에 대해 외부 독립기관의 검토를 받겠다고 제안하는 등 변화를 모색하는 동시에 연임에 대한 목표를 잃지 않았다. 개혁 논의에 열려 있다는 입장을 밝혔다. 이어 FIFA 산하 6개 대륙별 연맹 회장들에게 서한을 보내 '적절한 절차를 통해 책임 있게 집행할 수 있는 최대 수준의 추가 자금 지원'을 지지하겠다는 뜻도 전했다. 일단 AFC가 다시 한번 인판티노 회장에 대한 지지 의사를 전했다. 남미와 아프리카도 같은 뜻을 전했다.

UEFA의 지지를 받았던 빅토 몬탈리아니 CONCACAF 회장이 재선에 도전하겠다는 뜻을 전하며 FIFA 회장 선거 출마 가능성을 배제하는 등 대항마들이 사라지며 인판티노 회장 재선에 청신호가 켜진 가운데, 벵거의 출마는 판도를 바꿀 거대한 변수가 될 공산이 크다.

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벵거는 설명이 필요없는 축구 역사상 최고의 명장 중 하나다. 아스널을 이끌며 선진적인 축구를 도입, 당대 최고의 명문 클럽으로 키워냈다. 무패 우승도 일궈냈다. 지명도 면에서는 압도적이다. 여기에 UEFA의 절대적인 지지를 받고 있다. 인판티노 회장에 대해 비토 정서를 갖고 있는 UEFA는 새로운 후보를 물색했고, 벵거를 적임자로 찍었다.

은퇴 후 FIFA에서 글로벌축구개발책임자를 맡으며 FIFA 내 정서를 알고 있다는 점도 강점이다. 아스널 감독 시절 아프리카 출신 선수들의 성장에 기여한 벵거는 전통의 축구 강국 이외의 국가들에도 발전 기회를 주기 위해 월드컵 참가국을 48개국으로 확대한 것도 지지해 왔다. 211개 FIFA 회원국이 한 표씩 행사하는 구조 속 유럽 뿐만 아니라 다양한 표심을 얻을 수 있다.

인판티노 회장의 '월드컵 지분 매각' 계획을 둘러싼 논란이 확산하자 인판티노 회장에게 우호적이었던 벵거는 그와 거리를 두는 모습도 표심 잡기에 유리한 점이다. 벵거는 "나는 이 전략적 계획에 관여하지 않았으며, 언론 보도를 통해 처음으로 해당 프로젝트를 알게 됐다"면서 "프로젝트 철회 결정은 꼭 필요했으며 의문의 여지가 없는 조치였다. 나는 축구를 위해 헌신하고 투명성과 청렴성을 바탕으로 운영되는 독립적인 FIFA를 굳게 믿고 있기 때문"이라고 강조했다.

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벵거가 출마를 결단할 경우, UEFA의 적극적인 지지 속 초반 빠르게 세불리기가 가능할 전망이다. 회장 선거에 중요한 분수령이 될 수 있다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com