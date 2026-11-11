[공식발표] "산산조각났다" 손흥민 충격의 조기 귀국 현실화, 우승 도전 희망 없어...LAFC, MLS 15위 대추락 'PO 1라 탈락 전망'

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[스포츠조선 김대식 기자]손흥민의 우승 도전은 시작 전부터 최악이다.

미국 메이저리그사커 (MLS) 사무국은 11일(한국시각) 정규 시즌 최종전을 마무리한 후 30개 구단의 파워랭킹을 최신화했다. LAFC는 리그 최종전에서도 시애틀 사운더스에 1대2로 패배하면서 최악의 분위기로 MLS컵 플레이오프에 진출했다. 서부 컨퍼런스 6번 시드로 플레이오프에 진출한 LAFC는 3위 세인트루이스 SC와 대결한다. 플레이오프 1라운드는 3판 2선승제다.

사실 우승을 노려야 하는 LAFC지만 지금의 상황은 처참 그 차제다. 기존 14위였던 LAFC는 1계단이나 더 하락해 15위가 됐다. MLS 30개 구단 중 최근 보여주는 경기력이 중위권밖에 안된다는 이야기다. 이마저도 시즌 중반까지 7위권 이내에서 경쟁했던 LAFC라 15위로 나온 것이다. 우승 후보로 말하기도 민망한 수준의 평가다.

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AFP연합뉴스

MLS 사무국은 'LAFC가 플레이오프에 진출하긴 했지만, 최근 몇 달간 보여준 경기력만 보면 도무지 믿기지 않을 정도입니다. 시즌 초반만 해도 F1 레이싱카처럼 매끄럽고 압도적인 전력을 자랑했지만, 지금은 휴스턴 다이나모보다도 훨씬 더 덜컹거리고 산산조각 난 모습'이라고 혹평했다.

이어 '디시전 데이에서 시애틀에 패배하면서, 블랙 앤 골드(LAFC)는 최근 16경기에서 단 2승만을 거둔 채 정규 시즌을 마감했다. 1라운드에서 세인트루이스를 상대해 결과를 내려면, 완전히 엉켜버린 수많은 문제들이 순식간에 제자리를 찾아야만 하는 상황'이라며 지금의 분위기를 바꾸지 못하다면 1라운드 탈락이 예상된다고 전망했다.

공 끝이 어디로 튈지 모르는 게 축구라지만, 손흥민을 전격 영입하며 우승컵을 품에 안겠다던 LAFC의 야심 찬 도전은 두 시즌 연속 수포로 돌아갈 기로에 섰다. 손흥민 합류 직후 매섭게 치솟던 상승 기세는 온데간데 없어졌다.

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AFP연합뉴스

무엇보다 이번 시즌 LAFC의 경기력은 눈을 의심케 할 만큼 차갑게 식어 있다. 서서히 정점을 지나쳐 가는 손흥민으로서도 이렇게 허무하게 지나가는 시간이 아쉬울 수밖에 없다. 현지에서도 이번 시즌 손흥민이 결정적인 순간 팀의 구원투수 역할을 해내지 못했다는 비판적인 시선이 다수를 이룬다.

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공식전 9골-21도움이라는 수치 자체는 쏠쏠해 보이지만, 정작 손흥민이라는 이름값에 기대했던 화끈한 득점 포격전에는 훨씬 못 미쳤기 때문이다. 여기에 손흥민과 드니 부앙가로 이어지는 이른바 '흥부 듀오'의 파괴력을 제대로 끌어내지 못한 LAFC 전술진의 무능함 역시 도마 위에 오르고 있다. 시즌 도중에 감행했던 감독 경질은 아무런 효과를 주지도 못했다. 카타르에서 A매치를 마치고 미국으로 돌아간다고 해도, 한국으로 빠르게 돌아올 가능성이 높다.