모든 갈등에는 '그'가 있다...'손흥민 절친' 더브라위너, 18개월 만에 이적 가능성 점화 "팀 동료와 불화로 미래 불투명"

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[스포츠조선 이현석 기자]케빈 더브라위너가 팀 동료와의 갈등으로 나폴리를 떠날 위기에 놓였다.

영국의 더선은 11일(한국시각) '더브라위너는 나폴리에 합류한 지 불과 18개월 만에 팀을 떠날 가능성이 있다'고 보도했다.

더선은 '더브라위너는 팀 동료들과의 잇따른 불화로 인해 미래가 불투명하다. 소식에 따르면 라스무스 호일룬도 더브라위너와 불화를 겪은 선수 중 한 명이다. 지오반니 디로렌초도 포함됐으며, 로렌초 루카도 포함됐다. 나폴리 내부 불화로 인해 더브라위너는 1월 이적시장에서 팀을 떠날 가능성이 있다. 나폴리와 더브라위너의 계약은 내년 여름까지이며, 나폴리는 1년연장 옵션을 갖고 있다'고 전했다.

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지난해 여름 오랫동안 몸담았던 맨체스터 시티를 떠나 나폴리에서 활약하기 시작한 더브라위너는 좀처럼 논란의 중심에서 벗어나지 않고 있다. 이미 지난 시즌 직후 안토니오 콘테 감독과의 갈등이 수면 위로 떠올랐다. 시즌 직후 더브라위너는 "분명히 어려운 시간이었고, 콘테 감독의 축구 철학은 나와는 매우 달랐다"며 "사실 나는 내가 가장 선호하는 포지션에서 뛸 기회를 한 번도 얻지 못했다"며 전임 감독인 콘테를 공개 저격했다.

이후에는 팀 동료들과 부딪혔다. 포르투와의 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 4차전 당시 팀이 밀리는 상황에서 더브라위너는 로렌초 루카의 움직이 잘못됐다며 팔을 휘저어 불만을 나타냈다. 두 사람은 몸싸움을 벌일 뻔했고, 루카는 이후 더브라위너에게 다가와 욕설을 내뱉었다. 팀 동료들이 말리며 겨우 무마될 수 있었다.

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감독과의 마찰도 마찬가지였다. 마시밀리아노 알레그리 감독과 공개적으로 충돌했다. 일부 언론은 '알레그리 감독은 경기 내내 더브라위너의 관심을 끌었고, 그는 그를 조금 더 낮은 위치에서 기용하고자 했다. 더브라위너의 반응이 논란거리였다. 더브라위너는 감독과 눈을 마주치지 않고 실점을 불평했다'고 밝혔다.

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이후 더브라위너가 이들뿐만 아니라 호일룬, 디로렌초 등과도 갈등을 겪는 사실이 전해지며, 더브라위너가 올 시즌 이후 나폴리에 남지 않을 가능성이 커지고 있다. 맨시티의 리더로서 활약했던 선수라고 보기에는 초라한 마무리가 아닐 수 없다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com