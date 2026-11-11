[오피셜]'승격 첫 해 기적의 6강행' 윤정환 인천 감독, K리그 10월 이달의 감독상 수상…통산 5번째

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[스포츠조선 윤진만 기자]인천 유나이티드의 파이널 A그룹 진출을 이끈 윤정환 감독이 2026시즌 10월 'flex 이달의 감독상'을 수상했다.

윤 감독이 이끄는 인천은 10월 이달의 감독상 평가 대상 기간에 치른 4경기에서 3승 1무를 기록하며 무패행진을 이어갔다. 인천은 10월 첫 경기인 31라운드 포항전에서 3대0 승리를 거두며 기분 좋게 출발했다. 이어 32라운드 강원전에서 1대1 무승부를 기록했고, 33라운드 제주전에서 3대1 승리를 거두며 극적으로 파이널A 진출을 확정했다. 파이널라운드 첫 경기인 34라운드 서울전에서는 경기 종료 직전 터진 결승골에 힘입어 1대0 승리를 거뒀다. 이 기간 인천은 4경기에서 8득점 2실점을 기록하며 공수 양면에서 안정적인 경기력을 선보였다.

특히 인천은 파이널A 진출 경쟁을 펼쳤던 포항, 제주를 상대로 우위를 점했고, 파이널라운드 첫 경기에서는 올 시즌 상대 전적에서 3전 전패를 기록했던 우승팀 서울을 꺾었다. 치열한 경쟁 속에서 연승과 무패 흐름을 이끈 윤 감독의 전술적 역량이 돋보였다. 강원, 인천 포함 개인통산 5번째 이달의 감독상을 수상한 윤 감독에게는 한국프로축구연맹이 제작한 기념 트로피와 상금이 전달될 예정이다.

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한편, flex는 2023년부터 연맹과 K리그 공식 HR 파트너십을 체결한 HR 데이터 기반 AI 플랫폼 기업이다. flex는 K리그 경기장 내 통합 광고와 'flex 이달의 감독상', 'K리그 아카데미 HR 교육 과정' 등 다양한 공동 사업을 펼치고 있다. flex는 훌륭한 리더십으로 선수들이 목표에 집중하는 하나의 팀을 만들고, 모든 조직장에게 귀감이 되는 K리그의 명장을 선정해 매월 이달의 감독상을 후원하고 있다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com