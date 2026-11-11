1티어 단독 보도, "손흥민 월드 클래스" 스승 콘테, 맨유행 전격 추진...슈퍼 에이전트 선임

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[스포츠조선 김대식 기자]안토니오 콘테 전 나폴리 감독이 맨체스터 유나이티드의 사령탑 자리를 노리고 전격적인 움직임에 나섰다.

프랑스 매체 '풋 메르카토'는 11일(한국시간) 단독 보도라며 '콘테 감독이 맨체스터 유나이티드 감독직을 쟁취하기 위해 '슈퍼 에이전트' 피니 자하비와 손을 잡았다'고 보도했다.

현재 맨유는 심각한 부진에 빠져 있다. 올드 트래포드에서 열린 애스턴 빌라와의 맞대결에서 4대4 극적인 무승부를 거뒀지만, 마이클 캐릭 감독도 경기력 반등을 이뤄내지 못하며 이탈이 불가피한 상황이다. 이미 맨유 수뇌부는 캐릭 감독을 경질하기로 결정을 내렸다. 공동 구단주인 짐 랫클리프의 승인만 남았다.

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차기 감독 후보로는 현재 미국 국가대표팀을 이끄는 마우리시오 포체티노 감독이 가장 유력하게 꼽히고 있다. 맨유는 우나이 에메리 애스턴 빌라 감독, 에디 하우 전 뉴캐슬 유나이티드 감독, 율리안 나겔스만 전 독일 감독 등 여러 후보군을 검토했지만 내부적으로 포체티노 감독을 선임하는 쪽으로 방향을 굳힌 것으로 파악되고 있다.

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포체티노 감독도 맨유행을 원하는 것으로 파악됐다. 영국 텔레그래프는 '포체티노가 지난 8월 4년 뒤 다음 월드컵까지 임기를 연장했으나 계약에는 약 1000만달러(약 140억원) 미만의 위약금을 내면 풀어주는 바이아웃 조항이 포함돼 있다. 포체티노 감독은 합의만 이뤄진다면 맨유 감독직에 매우 긍정적인 것으로 알려졌다'고 전했다.

하지만 콘테 감독 역시 맨유행을 포기하지 않았다. 지난 시즌을 끝으로 나폴리를 떠나 야인으로 지내고 있는 콘테 감독은 맨유와의 감독직 협상만을 전담하도록 자하비 에이전트를 전격 고용한 것으로 확인됐다. 자하비는 축구계에서 굵직한 대형 이적을 성사시켜 온 인물로, 콘테 감독이 그를 기용한 것은 맨유 감독직을 향한 강한 의지와 진정성을 보여주는 대목이다.

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콘테 감독은 지난달 우승을 필요로 하는 구단으로 가고 싶다고 직접 밝힌 바 있다. 그는 "스스로 증명하는 역사, 즉 트로피와 리그 우승, 승리로 가득 찬 역사를 가진 클럽에 간다면, 그 역사를 영예롭게 할 수 있는 방법은 단 하나뿐이다. 만약 그 클럽이 지금 그 위치에 있지 않다면, 다시 그 목표들을 위해 싸울 수 있도록 이끌겠다는 야망을 갖는 것이다. 매년 단 한 팀만이 우승할 수 있다는 것을 잘 알고 있지만, 내 가슴 속에, 그리고 팬들과 선수들, 구단 수뇌부의 가슴속에 '아, 우리도 우승할 수 있겠는데'라는 불꽃과 희망을 심어주어야 한다"며 암흑기를 보내고 있는 팀에 우승을 안겨주고 싶다고 했다.

후임 감독을 둘러싼 맨유의 최종 결정이 머지않은 가운데, 콘테 감독의 적극적인 러브콜이 맨유 지휘봉의 향방에 어떤 변수로 작용할지 축구팬들의 관심이 쏠리고 있다.