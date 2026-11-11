맨유 미쳤다! 포체티노 영입 관련 '손흥민까지 언급'→해결사 선임 준비 박차…"우리 래시포드가 비슷한 역할 가능해"

손흥민. 사진=토트넘 홋스퍼

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[스포츠조선 강우진 기자]맨체스터 유나이티드에 마우리시오 포체티노 감독이 부임할 것이란 예상이 나오는 가운데 손흥민의 이름까지 거론돼 화제를 모으고 있다.

영국 매체 '기브미 스포츠'는 11일(한국시각) '맨유는 마이클 캐릭 감독 이후의 미래를 준비하고 있으며, 마우리시오 포체티노를 차기 감독으로 선임하는 방안을 검토하고 있다'며 '한국의 슈퍼스타 손흥민이 보여줬던 능력을 재현할 수 있는 선수와 자원들을 이미 보유하고 있다는 점은 분명하다'고 보도했다.

맨유는 이번 시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 10경기에서 고작 1승을 거두는데 그쳤다. 11월 A매치 휴식기를 앞두고 리그 18위로 강등권에 머물러 있다. 이는 맨유의 EPL 역사상 최악의 시즌 출발이다.

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부진한 성적은 캐릭 감독의 경질로 이어질 전망이다. 과거 토트넘 감독직을 맡았던 포체티노는 캐릭의 후임으로 거론되고 있다. 맨유가 그를 영입하기 위해서는 미국 국가대표팀에 일정 금액의 보상금을 지불해야 한다.

포체티노는 토트넘 시절 팀을 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 결승에 진출시켰다. EPL에서는 준우승을 차지하기도 했다. 그의 성공에 가장 큰 영향을 준 것이 손흥민과 해리 케인의 파트너십이었다. 두 선수는 EPL 역사에 남은 합작골 기록을 세웠으며, 그중 대부분은 포체티노의 지도를 받던 시기에 나왔다. 결국 포체티노가 맨유에서 성공하기 위해서는 손흥민과 같은 선수가 필요하다는 의미다. 이미 맨유에는 그와 유사한 선수들이 있다는 주장이 나온다.

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매체는 '적어도 한국의 슈퍼스타 손흥민이 보여줬던 능력을 재현할 수 있는 선수와 자원들을 이미 보유하고 있다는 점은 분명하다'며 '맨유의 공격진은 강력하다. 브루노 페르난데스와 마테우스 쿠냐, 브라이언 음뵈모, 아마드, 조슈아 지르크지, 베냐민 세슈코가 경험과 기량을 제공한다'고 전했다.

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특히 손흥민의 역할을 맡을 수 있는 적임자로는 마커스 래시포드에 주목했다.

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기브미 스포츠는 '포체티노의 부임으로 가장 큰 기쁨을 누릴 가능성이 큰 공격수는 래시포드다'며 '포체티노는 래시포드를 팀에서 손흥민과 완벽하게 비슷한 역할을 수행하는 선수로 활용할 수 있다'고 덧붙였다.

래시포드는 잠재력은 충분한 선수다. 지난 시즌에는 바르셀로나로 임대를 떠나 준수한 활약을 보였다. 맨유에 합류하기만 하면 부진의 늪에 빠지는 선수다. 포체티노는 윙어들의 직선적인 돌파 능력을 중요시하기에 래시포드와 조합이 좋을 수 있다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com