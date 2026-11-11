'韓 초대박 경사' 터질까, 한국인 16호 프리미어리거는 백승호? '1위 질주' 버밍엄 "꿈의 무대 EPL 복귀 예상"

사진=버밍엄

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[스포츠조선 김대식 기자]한국인 16호 프리미어리거가 탄생할 수 있을까.

백승호의 소속팀인 크리스 버밍엄 시티가 잉글랜드 챔피언십(2부 리그) 선두에 오르며 20년 만의 프리미어리그(EPL) 복귀를 향한 거침없는 질주를 이어가고 있다.

버밍엄은 8일(이하 한국시각) 영국 버밍엄의 세인트 앤드루스 @ 나이트헤드 파크에서 열린 스완지 시티와의 2026~2027시즌 잉글랜드 챔피언십(2부 리그) 15라운드에서 2대1로 승리했다. 이번 승리로 버밍엄은 승점 29점이 되면서 리그 1위로 올라섰다.

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영국 매체 '버밍엄 라이브'는 10일 '이번 챔피언십 선두 등극은 2023년 7월 구단을 인수한 나이트헤드(Knighthead) 컨소시엄 구단주들이 장기적으로 그려온 비전이 결실을 보고 있음을 증명하는 성과다.

경기 후 크리스 데이비스 버밍엄 감독은 "우리가 거쳐온 모든 과정과 여정을 돌이켜봤을 때, 이 리그의 최정상에 올랐다는 것은 정말 멋진 일"이라며 선두 등극에 대한 감회를 밝혔다.

사진=버밍엄

주포 제이 스탠스필드 역시 EPL 승격을 향한 강한 열망을 드러냈다. 그는 "승격은 당연히 우리의 최우선 목표다. 이미 정상에 올라선 만큼, 여기서 내려온다면 그것은 오직 우리 자신의 책임일 것"이라며 "팀 전체가 한 마음 한 뜻으로 움직이고 있고, 경기 자체를 즐기고 있다"며 상승세의 비결을 전했다.

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매체는 '현재 챔피언십은 31경기가 남아 있으며 승점 93점이 여전히 걸려있는 긴 여정이다. 하지만 지금과 같은 경기력과 기세를 유지한다면, 버밍엄 시티는 약 20년간 이어진 길고 긴 EPL 부재 기간에 마침표를 찍고 꿈의 무대로 복귀할 것으로 기대된다'며 긍정적인 전망을 내놓았다.

A매치 휴식기 이후에는 백승호도 온전한 몸상태로 팀의 승격 도전에 일조할 수 있을 것으로 예상된다. 올 시즌 백승호의 개인 활약상은 잇따른 부상으로 다소 아쉬움을 남기고 있지만, 소속팀 버밍엄의 승격 레이스는 거침없는 기세를 이어가고 있다.현재 5위 웨스트 브롬위치 알비온과의 승점 차가 1점에 불과할 정도로 상위권 순위 경쟁이 치열한 상황이지만, 최근 챔피언십 내에서 가장 강력한 상승세를 보이는 팀은 단연 버밍엄이라는 평가다.

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울버햄튼의 강등 여파로 황희찬 이후 한국인 프리미어리거의 맥이 끊긴 가운데, 백승호가 버밍엄의 선전을 이끌며 꿈의 무대인 EPL 진출을 이뤄낼 수 있을지 주목된다.