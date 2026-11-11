'K리그 최초' 울산 HD의 모든 걸 담았다! '43년의 보물창고' 구단 기록 아카이브 오픈…'AI 도입'

사진제공=울산 HD

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[스포츠조선 김가을 기자]'울산 HD FC의 43년 사(史) 보물창고를 열었다.'

울산 HD가 'K리그 최초' 구단 자체 기록 아카이브를 오픈했다. 울산은 과거부터 현재까지 구단 역사를 한눈에 볼 수 있는 '울산 HD FC 아카이브'를 열어 K리그 전통의 명가다운 행보를 이어간다.

올해로 창단 43주년을 맞은 울산은 이미 지난 9월 K리그 최초 아카이브 구축해 1차 오픈을 진해했다. 팬들과 함께 과거 영광을 추억하고 현재를 공유하며 밝은 미래를 그려가고 있다.

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이번에 울산이 야심 차게 전면 개편해 선보인 '울산 HD FC 아카이브'는 기존 시스템보다 더욱 업그레이드돼 대회별·시즌별·구단 및 선수별 기록 등 카테고리를 세부화해 자세한 정보를 제공한다. 클릭 한 번과 검색어 입력만으로 정보 확인이 가능한, 사실상 울산만의 거대한 포털사이트 기능을 하게 된다.

가장 돋보이는 포인트는 압도적인 데이터의 양과 직관적인 시각화, 그리고 일반 팬과 미디어를 모두 만족시키는 '이원화된 사용자 맞춤형 시스템'이다.

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팬들은 별도 로그인 없이 공개된 웹사이트 링크에 접속하는 것만으로도 구단의 방대한 역대 전적과 기록들을 손쉽게 찾아볼 수 있다. 상단 좌측에 ▲메인 ▲시즌 ▲경기 ▲인물 ▲역대 ▲전적 카테고리로 구분돼 접근성을 높였다. 메인 화면에 접속하면 1984년부터 이어온 1782경기에 달하는 역대 통산 전적과 시즌별 최종 순위 흐름, 역대 사령탑 재임 기간 등을 한눈에 확인 가능하다. 역대 통산 기록과 2026시즌의 '홈·원정 승률 및 평균 득실점'까지 정밀하게 비교할 수 있는 시각화 그래프도 제공한다.

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사진제공=울산 HD

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경기 기록을 넘어 더욱 복합적이고 실시간 정보가 필요한 미디어 관계자들에게는 '로그인'을 통한 심화 기능이 제공된다. 취재진 등 관계자가 부여된 계정으로 로그인을 할 경우 일반 공개 페이지에서는 볼 수 없는 '경기 외적인 구단의 상세 기록'과 '한층 더 심화된 경기 데이터'를 추가로 열람할 수 있다. 특히 이 심화 데이터 페이지는 다채로운 시각화 그래픽을 통해 자칫 정적일 수 있는 기록의 나열에 다이내믹한 변주를 줬다. 역대 최다 합작골(김현석-신홍기 16골)을 한눈에 보는 '콤비 관계망', 올해 압도적인 왼발 득점(57골 중 35골) 강세를 보여주는 '입체적 득점 분석', 경기 후반(6~10분) 최다 득점(175골) 기록으로 구단의 위닝 멘탈리티를 증명하는 '득점 시간대 원형 그래프' 등 미디어가 직관적으로 활용하기 좋은 기사화 정보들을 대거 제공한다.

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무엇보다 눈길을 끄는 점은 로그인 시 활성화되는 'AI 기능'이다. AI 시대에 발맞춰 취재 중 발생하는 구단 기록에 대한 궁금증을 곧바로 해결할 수 있다. ▲구단 화면을 눌러 입력창에 예를 들어 '2026년 울산의 역전승은 몇 번이고 해당 경기에서 결승골을 넣은 선수는 누구인가?'라고 묻자, '역전승은 다섯 번으로 이동경이 2경기, 강상우·야고·에릭이 1경기씩 넣었다'며 경기 일정과 시간, 상대 팀, 득점 선수와 시간까지 자세히 설명했다.

또한 ▲이름 찾기 검색창에 선수 이름을 입력하면 해당 선수의 울산 통산 기록은 물론 데뷔 시즌부터 최근 시즌까지 추이, 공격 포인트 분석, 시간대별 득점, 함께 뛴 동료 외에 다양한 심층 분석도 만나볼 수 있다. 미디어의 취재 편의성을 극대화했다.

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울산 HD 구단 관계자는 "울산의 과거와 현재가 살아 숨 쉬는 이번 아카이브는 멈춰있는 기록이 아닌 실시간으로 진화하는 플랫폼이다. 팬들에게는 언제든 자랑스러운 구단의 역사를 쉽게 즐길 수 있는 친숙한 놀이터로, 미디어에게는 신속하고 정확한 심층 취재를 돕는 든든한 파트너로 확고히 자리 잡길 기대한다"고 전했다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com