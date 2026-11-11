'韓 국가대표 유망주' 김민수 최악은 피했다...부상으로 김은중호 '소집 제외'→"중아리 통증, A매치 기간 이후 경기 출전은 가능"

사진=X 캡처

AP연합뉴스

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[스포츠조선 이현석 기자]김민수의 부상이 심각하지 않다는 소식이 전해졌다.

영국의 레인저스뉴스는 11일(한국시각) '김민수는 대표팀 소진 기간에 부상을 당했다'고 보도했다.

대한축구협회(KFA)는 10일 '김민수를 부상에 따른 선수 보호 차원에서 소집 제외하기로 결정했다. 수원 삼성의 공격수 김결을 대체 발탁했다'고 공식 발표했다. 지난 9~10월 A매치 기간 로베르트 모레노 임시 감독의 관심을 받으며 A대표팀에 발탁됐던 김민수는 11월 A매치 기간에는 올림픽 대표팀 합류가 예고됐다. 김은중호는 이번 소집 기간 중인 14일과 17일, 천안 코리아풋볼파크와 천안종합운동장에서 멕시코 U-21 대표팀과 두 차례 평가전을 갖는다.

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하지만 부상으로 인해 합류는 이뤄지지 못했다. 김민수가 올 시즌 레인저스 이적 후 뛰어난 경기력을 이어가고 있었기에 부상에 대한 우려가 컸다. 김민수는 지난여름 당시 1000만 유로, 레인저스 역대 최대 규모의 이적료를 기록하며 스코틀랜드 무대로 향했다. 12경기에서 0골, 0도움으로 아직 공격포인트는 없으나, 활약상은 대단하다. 영국 내에서도 꾸준히 좋은 평가가 나오는 상황이다.

자칫 부상으로 흐름이 끊길 수도 있는 상황, 다행히 상태는 심각하지 않은 것으로 보인다. 특별한 문제가 없다면 A매치 기간 이후 리그 경기를 소화하는 것에는 문제가 없을 것이라는 전망이 등장했다.

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레인저스뉴스는 '김민수는 지금까지 레인저스에서 득점이나 도움을 기록하지 못했다. 부상까지 겪게 된다면 상황이 더 악화될 수 있었다. 하지만 다행히 종아리 부상에도 불구하고, 김민수가 이후 경기에서 결장할 가능성은 크지 않아 보인다. 부상은 분명 타격이지만, 레인저스에게 다행인 점은 그가 마더웰전에는 출전할 수 있을 것으로 보인다는 점이다. U-21 대표팀에서 빠진 것은 예방 차원의 조치일 수 있다'고 설명했다.

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김민수로서도 올 시즌 큰 기대를 받으며 활약하는 와중에 장기 부상을 피했다는 점은 안심할 수 있는 요소다. A매치 기간 부상 회복과 컨디션 관리에 집중해 리그에서 활약을 이어간다면, 득점을 비롯한 그간 부족했던 부분까지 만회할 수 있다. 김민수로서는 11월 A매치 이후 활약이 더 중요해질 전망이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com