[오피셜]'선수 권익 보호 위한 소통 강화' 선수위원회, 4년 만에 재출범...김호남 위원장 "팬에게 얼마나 더 큰 이로움을 줄 수 있을지 고민할 것"

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[스포츠조선 박찬준 기자]한국프로축구연맹(총재 권오갑)이 10일 축구회관에서 '2026년 제1차 선수위원회 회의'를 개최했다.

연맹은 지난해 각 구단 주장단과 면담을 진행하며 선수들의 의견을 청취하고 제도 개선 건의 사항을 수렴해 왔다. 이를 계기로 선수들과의 소통을 보다 체계적이고 지속적으로 이어갈 수 있는 공식 창구의 필요성이 제기됐다.

이에 연맹은 올해 6월 열린 이사회에서 과거 광주, 인천 등에서 뛰었던 김호남을 선수위원장으로 선임했다. 선수위원회는 김호남 위원장을 비롯해 이명주(인천), 이창민(제주), 이창용(안양), 주민규(대전), 한국영(대구) 등 5명의 선수 위원으로 구성됐으며, 2022년 이후 4년 만에 재출범했다.

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선수위원회는 선수 권익 보호와 제도 개선을 위한 공식 소통 기구로 상설 운영된다. K리그 소속 선수들의 의견을 수렴해 연맹 정책에 반영하고, 특히 신인 선수와 저연차 선수들의 목소리를 전달하는 역할을 맡는다. 아울러 사회공헌 활동 방안도 논의해 K리그의 사회적 가치 증진에도 기여할 예정이다.

올해 처음 열린 이번 회의에서는 위원들에게 위촉장을 수여하고, 선수 배우자 출산 휴가 및 경조 휴가 도입, 선수위원회 운영 규정 제정, 사회공헌 활동 방안 등을 주요 안건으로 논의했다. 회의에서 논의된 사항은 연맹 유관 부서와 공유해 제도 개선 가능성 등을 검토할 예정이다.

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앞으로도 선수위원회는 연 2회 정기 회의를 개최하고, 필요시 상시 회의를 열어 선수들의 의견을 지속적으로 수렴할 계획이다.

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김호남 위원장은 "영광스럽고 감사한 자리다. 동시에 큰 책임감을 느낀다. 다만 그 책임감이 부담감으로 바뀌지 않도록, 현장에서 많이 듣고 많이 공부하고 있다. 모든 선수의 의견을 다 들을 수는 없을 것이다. 그래도 최대한 많은 선수가 편하게 의견을 낼 수 있는 창구를 만들 생각"이라고 했다. 이어 "문제를 제기하는데 끝나지 않고 대안을 마련하겠다. 구단과 연맹의 현실적인 입장을 고려하지 않은 대안은 공감을 얻기 어렵다. 선수의 목소리가 힘을 가지려면 먼저 구단과 연맹을 이해해야 한다"며 "대안은 결국 '팬에게 얼마나 더 큰 이로움을 줄 수 있느냐'로 이어져야 한다. 그래야 시장이 더 튼튼해지고, 튼튼한 시장이 곧 선수의 권리를 지킬 수 있는 가장 기본적인 틀이 된다고 믿는다"고 했다.

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마지막으로 "선수들에게 꼭 하고 싶은 말이 있다. 선수일 때는 자신이 얼마나 대단한 사람인지 모른다. 매일 하는 축구라 특별해 보이지 않겠지만 그렇지 않다. 우리 선수들을 보며 꿈을 키우는 사람도, 위안을 받는 사람도 정말 많다. 누군가에게 희망과 용기를 준다는 건 참 어려운 일이다. 그 일을 해내고 있는 사람들이 바로 K리그 선수들"이라며 "우리는 축구 그 이상의 가치를 사회에 줄 수 있다. 이 메시지가 팬들에게 잘 전해진다면 우리가 꿈꾸는 자생력 있는 K리그를 만들 수 있을 것이다. 나도 현장에서 최선을 다하겠다"고 했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com