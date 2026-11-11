'오피셜' 공식발표 나왔다! "충격" 손흥민 우승 희망 날아가나 'LA FC, PO 진출 팀으로 보이지 않는다' 파워랭킹 15위로 추락

미국 메이저리그사커(MLS) 사무국은 11일(이하 한국시각) 공식 홈페이지를 통해 파워랭킹 최신판을 공개했다.
MLS 사무국은 LA FC를 두고 '시즌 초반에는 F1 레이싱카처럼 매끈하고 잘 나갔던 팀이다. 지금은 휴스턴(13위)보다 망가진 상태라고 상상하면 된다. LA FC는 플레이오프(PO)에는 진출할 만한 팀이지만, 최근 몇 달간 보여준 경기력만 봐서는 도저히 그렇게 보이지 않는다. 정규 시즌 최종전에서 시애틀에 패하면서, LA FC는 최근 16경기에서 단 2승만을 거둔 채 시즌을 마쳤다. PO 1라운드 세인트루이스전에서 반등을 만들어내려면, 갑작스럽게 많은 요소가 제자리를 찾아줘야 할 것'이라고 혹평했다. 지난 라운드보다 한 단계 추락한 15위에 자리했다.
Advertisement
LA FC는 올 시즌 12승11무11패(승점 47)를 기록했다. 서부 콘퍼런스 6위로 정규리그를 마무리했다. MLS는 팀당 34경기의 정규리그를 치른 뒤 동·서부 콘퍼런스 9위까지 PO에 나서서 우승 경쟁을 이어간다. 각 콘퍼런스 7위까지 8강 PO 1라운드에 직행한다. 8·9위 팀은 와일드카드 결정전으로 PO행 막차를 노린다. LA FC는 21일 시작 예정인 1라운드에서 정규리그 3위 세인트루이스와 격돌한다.
손흥민은 정규리그 마지막 경기에서도 선발로 출격했다. 4-2-3-1 포메이션의 최전방 공격수로 선발 출전해 풀타임을 뛰었다. 하지만 기대했던 공격 포인트를 기록하지는 못했다. 그는 올 시즌 정규리그 31경기에서 7골-15도움을 기록했다.
Advertisement
한편, 손흥민은 대표팀으로 자리를 옮겨 A매치를 준비한다. 로베르트 모레노 임시 감독이 이끄는 대한민국 축구대표팀은 카타르 도하에서 사우디아라비아(13일)-카타르(17일)와 11월 A매치 2연전을 치른다.
Advertisement
김가을 기자 epi17@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.