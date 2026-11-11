'미래의 명판관 양성한다' KFA, FIFA 강사 초청 심판 아카데미 S코스 3차 교육 개최[오피셜]

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박찬준 기자]대한축구협회가 미래 심판 양성을 위한 '2026 KFA 심판 아카데미 S코스'의 올해 3차 교육을 11일부터 13일까지 코리아풋볼파크에서 개최한다.

2024년 출범한 S코스는 KFA 심판 아카데미(B-A-S코스)의 최상위 과정이다. B, A코스를 거친 젊은 심판 가운데 잠재력이 높은 인원만 선발해 미래의 K리그 및 국제심판으로 육성하며, 과정마다 평가를 실시해 일정 수준 이상의 역량을 보인 심판만 아카데미 교육을 이어갈 수 있다.

S코스는 국제 무대로 향하는 관문이기도 하다. 국제심판이 AFC 엘리트 패널에 들어가기 위해서는 AFC 아카데미 과정을 반드시 거쳐야 하는데, 협회는 S코스에서 두각을 나타낸 심판을 AFC 아카데미에 추천할 계획이다. 올해부터 S코스 수업을 영어로 진행하고 해외 강사를 초청하는 것도 교육생들이 국제 기준의 판정과 소통 능력을 일찍부터 갖추도록 하기 위해서다.

Advertisement

이번 3차 교육은 FIFA 심판 강사인 로쟐리(말레이시아) 강사를 초청해 진행한다. S코스 교육생인 국내 심판 11명과 함께 태국(2명), 몽골(2명), 미얀마(1명)의 영엘리트 심판 5명이 옵저버로 참가해 한국 심판들과 함께 교육을 받는다.

교육생들은 2박 3일간 포지셔닝, 핸드볼, 오프사이드, 전술적 파울 등 주제별 이론·토의와 실기 훈련을 소화한다. KFA 기술·체력강사진도 세션을 맡아 교육을 지원한다.

Advertisement

협회는 이번 교육을 준비하며 태국, 몽골, 미얀마 축구협회 심판 부서와 긴밀히 소통해왔다. 이를 바탕으로 S코스 우수 수료생이 해당국 프로리그 경기에 배정되거나 현지 교육과정에 참가하는 상호 교류 프로그램을 추진할 계획이다.

Advertisement

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com