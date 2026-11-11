'충격, 이건 기괴하다' 월드컵 우승 공약→스페인 감독 얼굴 새긴 레알 마드리드 쿠쿠레야 충격 고백 "무리뉴 감독이 가슴에 얼굴 문신 새긴 사진을 보내왔다"

캡처=풀리마켓FC SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]"무리뉴 감독이 제 가슴에 자기 얼굴 문신이 새겨진 사진을 보냈어요."

레알 마드리드 풀백이자 스페인 국가대표 수비수인 마크 쿠쿠레야가 레알 마드리드 사령탑 조제 무리뉴 감독과 문신에 대한 에피소드를 깜짝 고백했다.

스페인 매체 마르카, 폴리마켓FC 등은 스페인 국가대표팀에 차출된 쿠쿠레야가 '엘 파르티다소 데 코페'와의 인터뷰에서 스페인 대표팀 감독 데 라 푸엔테 감독의 얼굴을 자신의 팔에 문신으로 새긴 것에 대한 질문을 받고 "후회는 하지 않는다. 하지만 더이상 문신은 안 할 것이다"라며 "무리뉴 감독이 제 가슴에 자기 얼굴이 문신으로 새겨진 사진을 보내주었다"고 말했다.

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캡처=폴리마켓FC SNS

쿠쿠레야는 북중미월드컵에서 스페인 국가대표로 우승에 기여했다. 그는 월드컵 전 우승 공약으로 스페인이 정상에 오를 경우 감독의 얼굴을 자신의 몸에 문신으로 새기겠다고 밝혔다. 월드컵에서 실제로 '무적함대' 스페인은 정상에 섰다. 준결승에서 프랑스를 2대0으로 누른 스페인은 결승에서 리오넬 메시의 아르헨티나를 1대0으로 꺾고 우승 트로피를 들어올렸다.

쿠쿠레야는 스페인으로 귀국한 후 우승 공약을 지키기 위해 데 라 푸엔테 감독의 얼굴 문신을 왼팔에 새겼다. 지금도 그 문신은 그대로 있다.

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쿠쿠레야는 무리뉴 감독이 자신에게 보내온 문신 사진에 대해 좀더 구체적으로 설명하지는 않았다. 하지만 무리뉴 감독이 레알 마드리드가 이번 시즌 우승했을 경우를 상상하면서 쿠쿠레야에게 장난을 걸어온 것으로 보인다.

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데 라 푸엔테 감독의 얼굴을 문신으로 새긴 쿠쿠레야 캡처=쿠쿠레야 SNS

쿠쿠레야는 더이상 문신을 하지 않겠다고 못을 박았다. 따라서 레알 마드리드가 이번 시즌 우승하더라도 무리뉴 감독의 얼굴 문신이 쿠쿠레야 몸에 새겨지는 일은 없을 것 같다. 물론 쿠쿠레야의 마음이 바뀔 수도 있다. 쿠쿠레야는 지난 6월 15일 EPL 첼시에서 레알 마드리드로 전격 이적했다. 무리뉴 감독의 부름을 받고 이적을 결심했다. 레알 마드리드는 첼시에 이적료로 5500만유로(옵션 500만유로 별도)를 지불하기로 했다. 그는 레알 마드리드와 2032년 6월까지 계약했다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com