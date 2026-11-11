'유망주' 손정범만 '새 얼굴', 큰 변화 없는 모레노호 중원...'사령관' 황인범 파트너 찾기 여전한 '과제'

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 모레노 감독이 생각에 잠겨 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 한국이 2대0으로 승리했다. 황인범이 팬들에게 인사하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

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[스포츠조선 이현석 기자]새 얼굴은 단 한 명이다. 큰 변화 없이 11월 A매치를 맞는 모레노호의 중원은 '사령관' 황인범(포르투)의 파트너 찾기가 중요해졌다.

한국은 13일(이하 한국시각) 사우디아라비아, 17일 카타르와 도하에서 중동 원정 2연전을 치른다. 아시안컵 연기로 중동 원정의 진정한 의미는 퇴색됐으나, 결과와 과정을 챙겨야 한다는 과제만은 다르지 않다. 계약 연장을 위해 성과가 필요한 모레노 감독에게도 11월은 유일한 반전 기회다. 9~10월 4연전에서 2승1무1패를 거뒀지만, 경기력은 냉정히 기대 이하였다. 중원도 제 역할을 하지 못했다. 가장 뼈아팠던 건 우루과이전 패배였다. 이재성(마인츠)과 김봉수(대전)가 상대 압박에 공을 자주 내줬고, 수비와의 간격 조절도 아쉬웠다. 전반에만 3골을 허용하며 무너졌다. 근육 피로로 결장했던 핵심인 황인범이 나선 이후 2경기도 경기력은 만족스럽지 않았다. 모레노호의 중원은 숫자 싸움과 압박에 모두 취약한 모습을 노출했다.

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 황인범이 드리블하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

4-4-2는 중원이 좌우하는 팀의 밸런스가 핵심이다. 중앙 미드필더 두 명이 넓은 공간을 책임진다. 간격과 역할 분담이 흔들리면 곧바로 실점 위기다. 모레노 감독의 플랜A는 준비가 부족했다. 풀백을 높은 위치까지 올려 상대를 압박하겠다는 구상은 공을 잃는 순간 뒷공간을 내주는 부메랑이 됐다. 최전방 투톱도 중원에 큰 보탬이 되지 못했고, 수비 가담에서 아쉬웠다. 모레노 감독은 큰 폭의 선수 변화를 택하지 않았기에, 전술과 조합에서 중원의 해결책이 필요하다.

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중심은 역시 황인범이다. 중원 자원 중 공수 밸런스가 가장 탁월한 자원이다. 공을 전진시키고 조율할 수 있는 선수도 황인범이 유일하다. 모레노 감독이 기량을 최대한 살릴 수 있도록 파트너의 구성과 역할을 설계해야 한다. 현재 뽑힌 자원 중에서는 김봉수가 시험대에 다시 오를 가능성이 크다. 우루과이전에서는 아쉬운 모습을 보였지만, 소속팀 대전에서 꾸준히 핵심 미드필더로 활약하고 있다. 발탁된 선수 중 가장 밸런스에서 강점을 보인다. 박태준(김천)도 활동량에서 좋은 평가를 받지만, 9~10월 교체로 30분 내외 출전한 것이 전부였다.

새 얼굴인 2007년생 미드필더 손정범도 기회를 받을 수 있다. 강점은 4-4-2 시스템에 대한 이해도다. 소속팀 서울에서 같은 포메이션 속 중원의 톱니바퀴로서 활약했다. 첫 발탁인 만큼 대표팀의 템포에 적응해 동료들과 호흡을 맞추는 것이 관건이다. 누가 파트너가 되든 황인범과 함께 공수 밸런스를 맞춰줄 수 있는 자원이 함께 중원을 구축해야 한다는 점은 명확하다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

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