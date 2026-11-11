손흥민 또 조기 탈락 시그널인가, "잠재력 발휘할 조짐 없다"...'韓 대표팀 후배'에 밀려 MLS컵 좌절 유력, "다음 단계 진출 불투명"

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 양팀이 0대0 무승부로 경기를 마쳤다. 손흥민이 팬들에게 인사?f 하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

사진=대한축구협회

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이현석 기자]손흥민의 LAFC에 대한 긍정적이지 않은 평가가 등장했다.

글로벌 스포츠 언론 디애슬레틱은 9일(한국시각) '2026년 미국 메이저리그사커(MLS) 포스트시즌 진출팀과 MLS컵으로 가는 여정을 미리 살펴보자'며 MLS컵 플레이오프 경기에 대한 예측을 내놓았다.

앞서 8일 2026년 MLS컵 플레이오프 참가팀이 모두 확정됐다. 동부 컨퍼런스와 서부 컨퍼런스에서 각각 9팀씩, 총 18팀이 플레이오프에 진출했으며, 판 승부로 진행되는 와일드카드 경기(8, 9위 맞대결)는 20일에 열린다. 1라운드 3전 2선승제 시리즈는 21일에 시작된다.

Advertisement

Los Angeles FC forward Son Heung-Min controls the ball during the second half of a Leagues Cup soccer match against Queretaro, Wednesday, Aug. 12, 2026, in Los Angeles. (AP Photo/William Liang)

MLS 플레이오프는 유럽 리그의 컵대회 등과는 다소 다른 방식으로 진행된다. 일단 시작은 8위와 9위가 단판으로 겨루는 와일드카드 결정전이다. 동부에서는 앙투완 그리즈만이 활약 중인 올랜도 시티와 신시내티가 격돌한다. 그리즈만은 이번 시즌 중도에 이적했음에도 18경기에서 14골 8도움으로 맹활약하며 올랜도의 MLS컵 플레이오프 선전 기대감을 키우고 있다. 서부는 시애틀 사운더스와 레알 솔트레이크가 겨룰 예정이다.

손흥민과 LAFC의 상대도 정해졌다. 정규리그 3위인 세인트루이스다. LAFC와 달리 올 시즌 기세가 좋은 팀이다. 세인트루이스는 올 시즌 US오픈컵에서 우승을 차지하며 트로피도 추가했다. 21경기 무패 행진을 달리는 등 라파엘 나바로와 카를로 홀세의 활약이 뛰어난 팀이다. 한국 대표팀 선후배 맞대결도 관심을 끈다. 손흥민은 세인트루이스 소속으로 활약 중인 정상빈과 다음 라운드 진출을 다투게 됐다.

Sep 9, 2026; Los Angeles, California, USA; Los Angeles FC forward Son Heung-Min (7) reacts to being fouled at the end of the first half against the New York Red Bulls at BMO Stadium. Mandatory Credit: William Navarro-Imagn Images

Advertisement

다만 상황은 LAFC에게 긍정적이지 않다. 세인트루이스는 리그 3위의 강팀, 최근 리그 5경기 1승4패로 아쉬운 흐름이지만, 시즌 중반에는 21경기 무패 등으로 기세가 드높았다. 디애슬레틱의 평가도 다르지 않았다. 디에슬레틱은 'LAFC는 마크 도스 산토스 감독을 경질하고 사비 타마리트 임시 감독을 임명한 이후 정규 시즌 6경기에서 단 1승만을 거뒀다. 최근 두 경기에서 모두 패하며 데니스 부앙가와 손흥민을 공격진에 기용했음에도 불구하고 플레이오프 다음 간계 진출이 불투명하다'고 지적했다.

Advertisement

이어 '세인트루이스는 US 오픈컵 우승 이후 3연패를 당했지만, 지난 토요일 휴스턴 다이너모와의 경기에서 막판 결승골로 승리하며 분위기를 반전시켰다. 세인트루이스는 서부 컨퍼런스 정상권에서 화이트캡스와 경쟁할 수 있는 팀이다. 반면 LAFC는 잠재력을 발휘할 수 있을까. 현재는 그럴 조짐이 거의 보이지 않는다'며 세인트루이스의 우세를 점쳤다.

Advertisement

손흥민으로서는 플레이오프 우승 도전이 2년 연속 좌절될 수 있는 상황이다. 올 시즌 리그에서 7골에 그친 아쉬운 득점력을 고려하면 결국 상위 무대로 향하기 위해선 손흥민이 터져야 한다. 플레이오프 무대에서 보여줄 활약이 더 중요해질 전망이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com