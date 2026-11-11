'살해 협박' 노르웨이 대국민 역적. 이강인도 못 살렸다...아틀레티코 방출 계획 준비

사진=Sarcasm

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[스포츠조선 김대식 기자]아틀레티코 마드리드의 공격수 알렉산더 쇠를로트의 입지가 크게 흔들리고 있다. 1월 이적시장에서 팀을 떠날 가능성이 거론되는 분위기다.

스페인 매체 마르카는 11일(한국시각) 아틀레티코가 알렉스 그리말도의 백업으로 레프트백을 영입하려는 최우선 목표 외에도 다가오는 겨울 이적시장을 앞두고 여러 과제를 다루고 있다며, 그중 하나가 '갈수록 논란을 낳고 있는 쇠를로트'라고 전했다. 매체는 '그가 1월에 팀을 떠난다면 다른 공격수가 합류할 길을 열어주게 된다'며 '아직 시간과 치러야 할 경기가 많이 남아있어 논쟁의 여지는 있지만, 아틀레티코에서 고려하고 있는 시나리오 중 하나'라고 설명했다.

마르카는 쇠를로트의 구단 내 입지가 근본적으로 변했다고 짚었다. 매체는 '지난 여름만 해도 협상 불가능했던 선수가 이제는 겨울에 처분을 검토해 볼 수 있는 대상이 되었다'고 평가했다. 이어 '피치 위에서 그가 보여준 경기력 역시 도움이 되지 않고 있다'고 덧붙였다.

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실제로 쇠를로트는 이번 시즌 6경기에 출전했지만 아직 첫 골을 신고하지 못했다. 출전 시간이 부족했던 것도 있지만 쇠를로트가 경기장에서 보여준 활약상도 없는 게 사실이다. 바이에른 뮌헨전에서는 디에고 시메오네 감독이 상대의 높은 전방 압박을 뚫기 위해 내세운 무기였지만 센터백들과의 경합에서 단 한 차례 이기는 데 그쳤다. 바르셀로나전에서는 분위기 반전을 위한 교체 카드로 투입됐으나 경기장 분위기를 바꾸지 못했다.

2026년 북중미월드컵에서의 사건이 영향을 미쳤을 수도 있다. 쇠를로트는 월드컵에서 노르웨이 국민들의 역적이 됐다. 잉글랜드와의 8강 경기에서 쇠를로트는 아쉬운 플레이가 나왔다. 전반 종료 직전 노르웨이에 찾아온 완벽한 역습 기회. 수비수는 1명밖에 없고, 반대편에서는 엘링 홀란이 침투하고 있었다. 홀란한테 패스만 주면 거의 득점이라고 봐도 무방할 상황. 하지만 쇠를로트는 패스 타이밍을 놓쳤고, 겨우 슈팅을 만들어냈지만 득점에 실패했다. 노르웨이가 2-0으로 달아날 수 있었던 장면이었기에 아쉬움이 남을 수밖에 없다.

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결국 잉글랜드의 2대1 역전승으로 끝나면서 노르웨이가 탈락하자 쇠를로트가 제대로 찍혔다. SNS를 통해 분노한 팬심이 폭발했다. 쇠를로트와 그의 연인을 향해 "그를 죽이겠다", "남편을 노르웨이에서 떠나게 하고 절벽에서 뛰어내리게 해라", "제발 스스로 죽어라" 등의 악성 댓글이 폭주했다.

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로이터연합뉴스

또한 훌리안 알바레즈의 미래가 어떻게 될지 알 수 없었던 여름의 상황과는 온도 차가 뚜렷하다. 알바레스 이적설이 한창이던 당시만 해도 쇠를로트가 디에고 시메오네 감독이 활용할 수 있는 유일하게 확실한 9번 스트라이커였다.

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하지만 이제는 아니다. 쇠를로트가 없어도 아틀레티코는 굴러갈 수 있다. 이적시장 마지막 날 합류한 조나단 데이비드가 리그 첫 3경기에서 연속골을 터뜨리며 '미지수'에서 확실한 공격 대안으로 자리 잡았다.

마르카는 '겨울 이적시장에서 그가 팀을 떠나는 것도 이제는 긍정적으로 검토될 수 있는 분위기'라고 전했다. 이적이 현실화될 경우 마테우 알레마니 단장은 경기력에 더 큰 영향력을 미칠 수 있는 또 다른 공격수 탐색에 착수하게 된다. 사실상 교체 카드 역할로만 활용되고 있는 쇠를로트에게도 새로운 도전을 열어줄 수 있는 상황이다.