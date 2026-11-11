'96 은퇴 소동'은 어제 내린 눈인가, 흥민-희찬 '재회 토크'와 민재-인범 '찐미소', 완전체 첫 날 韓 국가대표 분위기는 '대체로 맑음'…소동 없는 중동 2연전 기대해

회복훈련 중 대화하는 손흥민과 황희찬 (도하=연합뉴스) 류영석 기자 = A매치 2연전을 앞둔 한국 축구 대표팀 주장 손흥민과 황희찬이 10일(현지시간) 카타르 도하 카타르대학교 훈련장에서 회복훈련 중 대화하고 있다. 2026.11.10 ondol@yna.co.kr(끝)

사우디 평가전 앞두고 훈련하는 축구 대표팀 (도하=연합뉴스) 류영석 기자 = 사우디아라비아와 평가전을 앞둔 한국 축구 대표팀의 손흥민, 김민재 등이 11일(현지시간) 카타르 도하 카타르대학교 훈련장에서 훈련을 하고 있다. 2026.11.11 ondol@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 윤진만 기자]완전체 첫날인 11일(이하 한국시각) 카타르 도하의 카타르 대학교 운동장, 리그 일정에 따른 컨디션을 고려해 일부 선수는 회복조에 배정돼 가볍게 몸을 풀었다.

소속팀에서 풀타임을 소화하고 카타르로 날아온 주장 손흥민(LA FC)은 회복조였다. 같은 그룹엔 이강인(아틀레티코 마드리드) 송민규(나시오날) 이동경(울산) 등과 함께 황희찬(샬케04)이 있었다. 이들은 축구화 대신 운동화를 신고 훈련장 위를 걸었고, 가볍게 사이클을 타며 컨디션을 조절했다. 산책 중 눈길을 끄는 장면이 포착됐다. 손흥민과 황희찬이 나란히 걸으며 긴 시간 대화를 나누는 모습이었다. 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 무대를 함께 누비던 선후배의 별다를 것 없어 보이는 대화는 지난달 96라인의 '은퇴 소동'으로 인해 단번에 눈길을 끌었다.

황희찬 김민재(바이에른 뮌헨) 황인범(포르투) 등 1996년생 트리오는 지난달 A매치 4연전을 마치고 논란의 중심에 섰다. '92라인' 손흥민과 해묵은 갈등이 수면 위로 떠올랐다. 이 논란은 '손흥민 왕따설'로 번졌고, 급기야 국정 감사에서 일부 선수 사이에서 손흥민이 이름이 아닌 '7번 선수'로 불린다는 말까지 등장했다. 손흥민 '주장 리더십'의 한계였다. 선수단 문제는 점점 수습이 불가능한 수준으로 커졌다. 로베르트 모레노 임시 감독은 한 쪽의 편에 서기보단 정면 돌파를 선언했다. 은퇴설이 나돈 96라인 세 명을 모두 11월 A매치 최종 명단에 포함한 후 "최근 몇 주 동안 선수들, 주장, 대한축구협회(KFA), 팀 관계자 모든 분과 소통했다"며 "내부에서 사적으로 나눈 이야기가 밖으로 새 나가는 것을 원치 않는다"라고 밝혔다. "대표팀 주장은 여전히 손흥민"이라는 말로 주장 변화 가능성도 일축했다. 모레노 감독은 소집에 앞서 유럽을 돌며 주요 유럽파와 면담했다.

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회복 훈련하는 손흥민 (도하=연합뉴스) 류영석 기자 = A매치 2연전을 앞둔 한국 축구 대표팀 주장 손흥민이 10일(현지시간) 카타르 도하 카타르대학교 훈련장에서 회복 훈련을 하고 있다. 2026.11.11 ondol@yna.co.kr(끝)

몸 푸는 설영우-황인범 (도하=연합뉴스) 류영석 기자 = A매치 2연전을 앞둔 한국 축구 대표팀 설영우(왼쪽), 황인범(가운데)이 10일(현지시간) 카타르 도하 카타르대학교 훈련장에서 몸을 풀고 있다. 2026.11.11 ondol@yna.co.kr(끝)

그런 상황에서 손흥민과 황희찬이 대화를 나눈 것이다. 내용은 직접 공개하기 전까진 알 길이 없다. 다만 두 선수가 고참급이라는 점에서 대표팀의 방향성에 대해 허심탄회한 이야기를 주고받았을 것으로 추측된다. 서로의 속마음을 전하는 시간이었을 수도 있다. 훈련 전 취재진과 인터뷰에서 나선 정우영(우니온 베를린)과 엄지성(스완지시티)에 따르면, 손흥민은 이날 선수들에게 "다 같이 웃으면서 좋은 에너지를 냈으면 좋겠다", "하나가 돼서 남은 두 경기를 잘 치르고 가자"라고 '원팀'을 강조하는 메시지를 전달했다.

훈련조로 분류된 김민재 황인범은 밝은 미소로 구슬땀을 흘렸다. 모레노 감독은 훈련에 앞서 미팅도 진행했다. 분위기가 전반적으로 나쁘지 않았다고 대한축구협회(KFA) 관계자는 귀띔했다. 은퇴설을 잠재우고 대표팀에 합류한 96라인이 중심이 된 대표팀 첫 훈련 분위기는 '대체로 맑음'이었다.

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모레노 감독은 손흥민 황희찬을 포함해 모든 선수가 훈련에 참여할 12일 최종훈련에서 사우디아라비아전 선발 라인업을 확정할 예정이다. 사우디전은 13일 오후 11시30분 도하의 자심 빈 하마드 스타디움에서 열린다. 뒤이어 17일 오후 11시 압둘라 빈 칼리파 스타디움에서 카타르와 두 번째 친선경기를 펼친다. 2연전의 핵심 키워드는 '원팀'이다. 소동 없이 온전히 경기에만 집중하는 시간이 돼야 한다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com