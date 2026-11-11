전북서 16골 넣은 '국대 공격수'→295일만에 감격의 데뷔골! 전진우, 부상 복귀전서 14분 만의 대포알 골...현지 언론도 극찬

사진캡처=옥스포드 SNS

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[스포츠조선 박찬준 기자]전진우(옥스포드 유나이티드)가 마침내 데뷔골을 넣었다.

전진우는 11일 오전 4시(한국시각) 영국 옥스퍼드에 위치한 카삼 스타디움에서 열린 첼트넘 타운과의 2026~2027시즌 잉글리시풋볼리그(EFL) 트로피 남부그룹 A조 2차전에서 후반 교체투입돼 골맛을 봤다. 전진우가 지난 1월 영국 무대를 밟은 후 처음으로 터뜨린 골이었다.

전진우의 활약을 앞세운 옥스포드는 첼트넘 타운을 4대0으로 제압했다. 이날 승리로 옥스퍼드는 1승 1무를 기록한 조 2위에 올라섰다. EFL 트로피는 잉글랜드 리그원과 리그2(4부리그) 소속 48개 팀, 프리미어리그 구단의 21세 이하(U-21) 팀 16개 등 총 64개 팀이 참가하는 컵대회다. 북부와 남부로 나뉘어 조별리그를 치른 뒤 각 조 상위 2개 팀이 토너먼트에 진출한다.

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전반을 0-0으로 마친 옥스포드는 후반 릴레이골을 퍼부었다. 후반 14분 레오 스노우덴의 골로 앞서 나간 옥스포드는 후반 29분 가틀린 오동코르가 추가골을 넣었다. 후반 23분 교체로 들어간 전진우가 쐐기를 박았다. 후반 37분 환상적인 중거리 슈팅으로 꿈에 그리던 데뷔골을 넣었다. 옥스포드는 후반 45분 오동코르가 한 골을 더 추가하며 완승을 거뒀다.

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전진우는 이날 22분을 뛰며 슈팅 2개를 모두 유효슈팅으로 연결했다. 패스 19개 중 16개를 성공시켰고(성공률 84%), 동료에게 슈팅 기회도 한 차례 만들어줬다. 축구 통계 매체 풋몹은 전진우에게 평점 7.8점을 부여했다.

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옥스퍼드는 구단 홈페이지를 통해 '전진우가 첼트넘전에서 옥스퍼드 첫 골을 기록하면서 대승에 기여했다. 이번 시즌 첫 경기를 치른 전진우는 환상적인 25야드 중거리 슈팅으로 골문 오른쪽 상단 구석에 꽂아 넣으며 멋진 골을 기록했다'며 데뷔골을 축하했다.

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지역지인 '옥스퍼드 메일'도 '전진우가 부상 복귀전에서 빛났다'고 칭찬했다. 이 매체는 '페널티박스 바로 밖에서 깔끔하게 돌아선 뒤 골문 상단 구석에 강슛을 꽂았다'고 극찬했다. '옥스인포' 역시 '전진우가 부상에서 돌아온 경기에서 눈부신 활약을 펼쳤다"라며 "페널티 에어리어 바로 바깥에서 절묘하게 몸을 돌린 뒤 강력한 슈팅을 골문 상단에 꽂아 넣었다'고 했다.

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전진우에게는 이보다 더 좋을 수 없는 복귀전이었다.

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매탄중-매탄고, 수원 삼성 유스 출신인 전진우는 2024년 7월 전북 현대에 합류해 팀의 어려운 상황을 함께 극복한 후 2025시즌 K리그1에서만 16골을 터뜨리며 득점 2위에 오르는 등 전북 현대의 더블 우승의 가장 핵심 주역으로 활약하며 팀과 함께 성장했다. 특히 중요한 순간마다 터진 그의 득점포로 K리그1 최고의 공격수로서 입지를 굳혔다.

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활약과 잠재 능력을 인정받아 A대표팀에도 발탁됐다.

전진우는 1월 그토록 원하던 유럽 진출에 성공했다. 전진우는 이번 겨울 이적시장에서 옥스포드 뿐 아니라 벨기에 헹크 등으로부터 관심을 받아왔다. 지난해 여름 이적시장에선 웨스트브롬위치가 그에게 러브콜을 보내기도 했지만 움직이지 않았다. 옥스포드가 다른 클럽 보다 먼저 움직였고, 전북과 먼저 합의에 도달했다. 전북 역시 우승을 위해 보여준 헌신과 유럽 진출을 응원하기 위해 전격적으로 이적을 허락했다.

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전진우는 "잉글랜드에서 뛰는 것은 항상 내 꿈이었다. 옥스퍼드 같은 구단에서 그 꿈을 이루게 되어 매우 특별하다"며 "나에게 보내준 신뢰에 보답하고 팀을 발전시키는 데 도움이 되도록 매일 열심히 노력하겠다"고 소감을 전했다.

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옥스포드의 에드 월드론 축구 운영 부문 총괄은 "이번 영입은 클럽의 야망을 보여주는 중요한 결정이다. 전진우의 득점력과 기술은 이미 입증되었으며, 우리 팀에 꼭 필요한 정신력을 갖췄다. 그의 합류가 스쿼드 강화에 큰 힘이 될 것"이라고 강조했다.

하지만 옥스포드의 상황은 좋지 않았다. 전진우가 이적할 당시 챔피언십 23위까지 추락했다. 1984~1985시즌 챔피언십 우승 경력이 있던 옥스포드는 강등의 위기 속 전진우를 전격 영입했다. 기대에 미치지 못했다. 첫 시즌에는 챔피언십 7경기와 FA컵 1경기에 출전하는데 그쳤다. 득점하지 못하며, 구세주가 되지 못했다. 옥스퍼드는 결국 3부로 강등됐다.

사진캡처=옥스포드 SNS

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절치부심한 전진우는 몸을 끌어올리는데 집중했다. 프리시즌 친선전에서 골맛을 보는 등 활약을 예고했다. 하지만 예기치 않은 부상에 발목이 잡혔다. 7월 중순 팀 훈련 도중 허리 통증을 호소했다. 정밀 검사 결과 미세 골절 진단을 받았다. 수술 대신 재활을 선택하면서 시즌 개막을 함께하지 못했다.

전진우는 개막 후 단 한 경기도 치르지 못했다. 마침내 치른 복귀전, 기류를 바뀌었다. 시즌 첫 경기부터 득점포를 가동하며, 과거 아스널의 에이스였던 애런 램지 감독에게 강한 임팩트를 남겼다. 전진우가 가세한 옥스포드는 챔피언십 복귀에 큰 힘을 얻게 됐다. 옥스퍼드는 정규리그인 리그원(3부)에서 7승 5무 1패(승점 26)로 3위에 올라 있다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com