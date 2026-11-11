'이 투샷 정말 오랜만이야' 히딩크 팔순 잔치에 초대된 박지성, 평생 잊지 못할 은사와의 '1박 2일'…"감독님 오래오래 건강하세요"

출처=김민지 전 아나운서 SNS 캡쳐

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[스포츠조선 윤진만 기자]'애제자' 박지성 이영표가 참석한 거스 히딩크 감독의 팔순잔치 사진이 속속 공개되고 있다.

박지성 아내인 김민지 전 아나운서는 11일, 개인 SNS 계정을 통해 히딩크 감독, 남편 박지성과 함께 찍은 사진을 공개했다. 박지성은 수트 차림으로 생일 잔치의 주인공인 히딩크 감독과 모처럼 투샷을 남겼다. 2002년 한-일월드컵 포르투갈전, PSV 에인트호번 입단식, 은퇴 후 자선경기 등에서 수많은 투샷을 남겼지만, 어느덧 팔순이 된 백전노장 스승의 생일 잔치에서 남긴 사진은 더 특별한 의미를 지닌다.

히딩크 감독과 박지성은 떼려야 뗄 수 없는 '사제지간'이다. 히딩크 감독은 한-일월드컵을 앞두고 당시 무명에 가까웠던 신인 박지성을 발굴해 4강 신화의 주역으로 키웠다. 월드컵 후 네덜란드 PSV 에인트호번 지휘봉을 잡은 히딩크 감독은 박지성 이영표에 '러브콜'을 보내 유럽 진출의 길을 열어줬다. 히딩크 감독의 지도를 받으며 빠르게 성장한 박지성 이영표는 2005년 나란히 잉글랜드 프리미어리그 클럽 맨유, 토트넘에 입단하며 한국인 유럽파의 새로운 지평을 열었다. '해버지(해외축구 아버지)' 박지성은 자신의 축구 인생에서 가장 큰 영향을 끼친 인물로 늘 주저 없이 히딩크 감독을 꼽곤 했다.

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출처=강남제이에스병원 SNS 캡쳐

출처=강남제이에스병원 SNS 캡쳐

김 전 아나운서는 "나는 2002년 한일월드컵 당시 고3이었다. 그때 압구정에서 모르는 사람과 껴안고 버스에 올라가 춤을 췄다. 지금 생각하면 말이 안 될 정도로 다 미쳐있었다"며 "이 많은 사람에게 그 동안 없었고 앞으로도 있기 힘들 특별한 경험과 일체감을 선물한 사람이라면, 모르긴 몰라도 대한민국에서 단군 할아버지, 산타 할아버지를 다 (합)쳐도 열 손가락 안에는 들지 않을까. 여든번째 생신을 축하드립니다, 히딩크 감독님"이라고 적었다.

히딩크 감독의 팔순 잔치는 80번째 생일날인 지난 8일 네덜란드 암스테르담의 암스테르담 호텔에서 진행됐다.<스포츠조선 11월 6일 단독보도> 박지성을 비롯해 이영표, 가삼현 대한축구협회 전 사무총장, 송준섭 강남제이에스병원 대표원장 등이 '한국 대표'로 초대받아 생일 파티에 참석했다. 생일 파티는 1박 2일로 성대하게 진행된 것으로 전해졌다. 히딩크 감독은 동료, 후배, 제자, 지인, 가족 등과 어울려 춤을 추고 샴페인을 즐기는 등 팔순 잔치를 만끽했다.

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네덜란드 출신 히딩크 감독은 PSV, 발렌시아, 레알 마드리드, 레알 베티스 등 유럽의 유명 축구클럽을 지휘하며 명성을 떨쳤다. 2001~2002년 한국 대표팀 지휘봉을 잡아 월드컵 4강 진출을 이끌며 경력의 정점을 찍었다. 시원한 어퍼컷 세리머니와 "나는 아직 배고프다"라는 말로 IMF를 겪은 대한민국 국민에게 큰 울림을 안겼다. 박지성 이영표를 비롯해 수많은 전설들을 두 손으로 키워냈다. 호주, 러시아, 튀르키예, 네덜란드, 중국 U-23, 퀴라소 대표팀 등을 이끌었다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com