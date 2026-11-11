'EPL 득점왕' 손흥민 더 이상 아니다...에이징 커브 현실화, 5대 리그 제외 TOP 50 랭킹서 충격 제외

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[스포츠조선 김대식 기자]최소한 2026시즌 손흥민은 세계적인 레벨이 아니다.

손흥민(LAFC)이 유럽 5대 리그를 제외한 선수들의 Elo 랭킹 상위 50위 안에 이름을 올리지 못했다. 미국 메이저리그사커(MLS) 소속 선수로는 리오넬 메시와 카세미루 두 명만 순위권에 들었다.

축구 통계 사이트 풋볼랭크드닷컴이 11일(한국시각) 공개한 '유럽 5대 리그 제외 Elo 랭킹'에 따르면 1위는 알카디시야(사우디) 소속 훌리안 키뇨네스(1,791점)였다. 갈라타사라이(튀르키예)의 빅터 오시멘(1,790점)이 2위, 포르투(포르투갈)의 디오구 코스타(1,771점)가 3위, 알힐랄(사우디)의 올리버 왓킨스(1,770점)가 4위로 뒤를 이었다. 트라브존스포르(튀르키예)에서 뛰고 있는 모하메드 살가 1,764점으로 5위에 자리했다. 이 랭킹은 최소 10경기 이상 평가 대상이 된 선수만 포함한다

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사진=풋볼랭크드닷컴

MLS 선수 가운데 가장 높은 순위는 메시였다. 인터 마이애미에서 뛰고 있는 메시는 1,754점으로 전체 6위에 올랐다. 같은 팀 동료인 카세미루는 1,661점으로 39위에 자리했다. 두 선수를 제외하면 50위 안에서 MLS 소속 선수는 찾을 수 없었다. MLS 수준을 두고 대외적인 평가가 그렇게 좋지 않다는 게 드러나는 지표이기도 하다.

손흥민은 MLS 한정 Elo 랭킹에서는 6위에 올라 리그 내에서 여전히 위협적인 선수임을 입증했다. 하지만 5대 리그 밖 선수들을 모두 포함한 순위에서는 50위 안에 들지 못하면서, 세계적인 수준의 선수들과 비교했을 때 올 시즌 손흥민의 부진이 드러났다는 평가가 나온다. 손흥민은 MLS 개막 후 첫 12경기에서 득점 없이 마쳤고, 리그 마수걸이 골은 개막 다섯 달 만인 7월 LA 갤럭시전에서야 나왔다.

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2026년 북중미 월드컵 이후에는 조금은 살아나는 모습이 있었지만 LAFC의 부진과 함께 손흥민도 함께 가라앉았다.

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이러한 평가를 뒤집으려면 다가오는 시즌에 손흥민이 증명하는 수밖에 없다.