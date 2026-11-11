'은퇴 논란→왕따설' 손흥민-황희찬 '정답게 대화' 포착…어수선한 분위기 속 다시 모인 태극전사 '원 팀' 강조

회복훈련 중 대화하는 손흥민과 황희찬 (도하=연합뉴스) 류영석 기자 = A매치 2연전을 앞둔 한국 축구 대표팀 주장 손흥민과 황희찬이 10일(현지시간) 카타르 도하 카타르대학교 훈련장에서 회복훈련 중 대화하고 있다. 2026.11.10 ondol@yna.co.kr(끝)

훈련하는 황인범-김민재 (도하=연합뉴스) 류영석 기자 = A매치 2연전을 앞둔 한국 축구 대표팀 황인범(왼쪽 두번째부터), 김민재가 10일(현지시간) 카타르 도하 카타르대학교 훈련장에서 몸을 풀고 있다. 2026.11.11 ondol@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김가을 기자]다시 모인 태극전사들이 '원 팀'을 강조했다.

로베르트 모레노 임시 감독이 이끄는 대한민국 축구대표팀은 카타르 도하에서 사우디아라비아(13일)-카타르(17일)와 두 차례 친선경기를 치른다.

어수선한 상황이다. 한국은 2026년 북중미월드컵 이후 완전히 길을 잃었다. 특히 지난달엔 A대표팀의 해묵은 세대 갈등이 다시 세상에 나왔다. 손흥민(LA FC)-이재성(마인츠)으로 대표되는 '92라인'과 김민재(바이에른 뮌헨)-황인범(포르투)-황희찬(샬케)으로 이어지는 '96즈'의 갈등이 표면 위로 드러난 것이다. 홍명보 감독 시절 통제됐던 갈등 구도가 결국 폭발한 것이다.

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훈련장 도착하는 김민재와 송범근 (도하=연합뉴스) 류영석 기자 = A매치 2연전을 앞둔 한국 축구 대표팀의 김민재와 송범근이 10일(현지시간) 카타르 도하 카타르대학교 훈련장에 도착하고 있다. 2026.11.10 ondol@yna.co.kr(끝)

모레노 감독은 11월 A매치를 앞두고 "우리 원칙에 따라 내부적으로 선수들과 직접 대면하며 문제를 풀었다. 선수들끼리도 많은 대화를 나눴다. 선수이기 이전에 사람이기 때문에, 마주 앉아 대화하면 많은 부분이 해소된다고 믿으며 실제로 그렇게 해왔다. 부임 후 훈련보다 대화와 소통, 서로를 알아가는 데 더 많은 시간을 썼다. 아무리 뛰어난 팀도 이견은 나온다. 중요한 것은 이를 어떻게 해결하느냐다. 결국 승리하는 팀을 만들어 국민께 행복을 드리는 것이 우리의 공통된 목표"라며 위기설에 선을 그었다.

훈련 지도하는 모레노 감독 (도하=연합뉴스) 류영석 기자 = A매치 2연전을 앞둔 한국 축구 대표팀 로베르트 모레노 임시 감독이 10일(현지시간) 카타르 도하 카타르대학교 훈련장에서 선수들을 지도하고 있다. 2026.11.11 ondol@yna.co.kr(끝)

태극전사들은 카타르에서 다시 모였다. 선수들은 10일 카타르 도하의 카타르 대학교 운동장에서 본격적인 현지 적응 훈련에 나섰다. 훈련에 앞서 취재진과 만난 정우영(우니온 베를린)은 "점심시간에 주장인 (손)흥민이 형이 '모든 선수가 다 집중해서 경기장에서 다 같이 재밌게 경기해보자'는 말을 선수들에게 해줬다. '다 같이 웃으면서 좋은 에너지로 훈련하자'는 점을 강조했다"고 전했다.

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이날 선수들은 소속팀에서 마지막 경기를 치른 상황에 따라 회복조와 훈련조로 나뉘어 1시간가량 담금질한 것으로 알려졌다. 대표팀 베테랑 그룹인 손흥민과 황희찬은 회복조의 맨 앞에서 서로 정답게 대화를 나누며 좋은 분위기를 연출해 눈길을 끌었다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com