충격 '오피셜' 공식발표, 손흥민의 LAFC 상상도 못한 추락...MLS 공식 파워랭킹 15위 굴욕, "플레이오프 진출팀 답지 않아"

사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]LAFC가 굴욕적인 평가를 받았다. 미국 메이저리그사커(MLS) 공식 파워랭킹 10위 안에도 진입하지 못했다.

MLS 사무국은 11일(한국시각) 홈페이지를 통해 정규리그 마지막 파워랭킹을 공식 발표했다. MLS 사무국은 'MLS에서 정말 대단한 한 해였다'며 각 팀의 순위를 공개했다.

가장 높은 평가를 받은 팀은 동부 콘퍼런스의 내슈빌, 올 시즌 단 세 차례의 패배만 허용한 내슈빌은 올 시즌 MLS컵 유력 우승 후보로 꼽힌다. 2위로는 밴쿠버 화이트캡스가 올랐다. MLS사무국은 '월드컵 이후 경기력은 다소 퇴보한 것처럼 느껴지지만, 이는 시즌 전반기에 그들이 압도적인 경기력을 보여줬기 때문'이라며 밴쿠버의 뛰어난 경기력을 칭찬했다. 리오넬 메시의 인터 마이애미는 3위에 올랐다.

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손흥민의 LAFC는 무려 15위까지 추락했다. 시즌 초반 상위권에 있던 모습과는 전혀 상반된 결과다. MLS 사무국은 'LAFC는 시즌 초반 포뮬러원 차량처럼 날렵해보였지만, 지금은 낡아빠진 모습이다. LAFC는 플레이오프 진출팀이지만, 지난 몇 달간의 경기력을 보면 전혀 그렇게 보이지 않을 것이다. 시즌 마지막 16경기에서 단 2승만을 거두는 데 그쳤다. 1라운드에서 세인트루이스를 상대로 갑자기 모든 것이 잘 풀려야 할 것이다'고 지적했다.

LAFC는 올 시즌 극심한 부진을 겪었다. 스티브 체룬돌로 감독이 팀을 떠나고, 마크 도스 산토스 감독이 지휘봉을 잡았다. 기대를 모앗으나, 도스 산토스 체제에서 LAFC는 지난 시즌 강력한 공격력을 거의 보여주지 못하며 부진했다. 손흥민과 드니 부앙가, '흥부 듀오'의 활약도 지난 시즌 만큼은 아니었다. 특히 손흥민은 리그에서 7골에 그치며 기대 이하의 득점력을 보여줬다. 최전방과 2선을 오간 점을 고려하면 어쩔 수 없지만, 전성기에서 내려온 기량이었다는 점도 부정할 수는 없다.

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사비 타마리트가 대체자로 지휘봉을 잡은 후에도 상황은 크게 반전되지 않았다. LAFC는 최근 9경기에서 1승4무4패, 극악의 부진을 이어가고 있다. MLS컵 플레이오프 전망도 웃을 수 없게 됐다. 상대는 3위 세인트루이스, 올 시즌 US 오픈컵도 우승한 강자다. 특별한 활약이 없다면 LAFC의 승리를 낙관하기 어렵다.

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손흥민으로서는 올 시즌도 우승 도전이 어려울 수밖에 없다. 지난 시즌 서부 콘퍼런스 4강에서 밴쿠버에 패하며 무너졌던 LAFC다. 올 시즌은 더 힘든 상황 속에서 두 시즌 연속 무관으로 마칠 가능성이 커졌다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com