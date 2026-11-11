'벌써 다음시즌 준비' 충북청주, '런던 동메달' 백성동과 재계약..."운동장에서 증명하겠다"[오피셜]

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[스포츠조선 박찬준 기자]충북청주프로축구단(대표이사 김현주)이 베테랑 공격형 미드필더 백성동과 재계약을 체결했다. 동시에 2027시즌 선수단 구성에 시동을 걸었다.

지난 7월 충북청주에 합류한 백성동은 11경기에 출전해 1골-1도움을 기록했다. 빠른 발을 활용한 돌파와 과감한 슈팅, 상대 수비의 빈틈을 파고드는 움직임으로 공격에 활력을 더했다. 특히 교체 투입 이후 경기 흐름을 바꾸는 역할을 하며 짧은 출전 시간에도 존재감을 드러냈다.

대표적인 장면은 지난 9월 12일 충남아산전이었다. 경기 막판 교체 투입된 백성동은 정교한 패스로 가르시아의 결승골을 도우며 팀의 1대0 승리에 힘을 보탰다. 이 도움으로 9월 'FedEx K리그 이달의 딜리버리' 후보에도 이름을 올렸다.

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공격형 미드필더와 측면 공격수를 모두 소화할 수 있는 백성동은 풍부한 경험과 공격 전개 능력을 갖춘 자원이다. 충북청주는 이번 재계약으로 공격진의 연속성을 확보하고, 다음 시즌에도 다양한 공격 선택지를 활용할 수 있게 됐다.

1991년생인 백성동은 2012년 일본 J리그 주빌로 이와타에서 프로 생활을 시작했다. 이후 사간 도스와 V-바렌 나가사키를 거쳐 2017년 수원FC에 입단하며 K리그 무대를 밟았다. 경남FC, FC안양, 포항스틸러스에서도 활약했으며, 2023시즌에는 K리그1에서 4골-8도움을 기록해 최다도움상을 수상했다. 2012년 런던 올림픽에서는 한국 축구 사상 첫 올림픽 동메달 획득에 기여했다.

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백성동은 "충북청주에 와서 홈은 물론 원정 경기에도 많은 팬분들이 응원하러 와주시는 것을 보고 많이 느꼈다. 선수들 모두 감사하게 생각하고 있다"며 "재계약을 한 만큼 이제는 운동장에서 증명하겠다"고 말했다.

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이어 "충북청주FC의 일원으로서 우리 팀이 어디까지 경쟁력을 보여줄 수 있을지 기대된다. 그 과정을 현장에서 함께할 수 있어 감사하다. 올해도, 내년에도 꼭 이뤄내고 싶다"고 각오를 밝혔다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com