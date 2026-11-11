韓 축구 정말 다행이다! '부상으로 태극마크 반납' 김민수 심각하지 않다…'U-21 OUT, 예방 차원의 조치일 수 있다'

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 김민수가 주심 판정에 어필하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 김민수가 돌파를 시도하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김가을 기자]천만다행이다. 김민수(20·레인저스)의 부상이 심하지 않은 것으로 보인다.

영국의 '레인저스뉴스'는 11일(이하 한국시각) '김민수는 지금까지 레인저스에서 득점이나 도움을 기록하지 못했다. 부상까지 겪게 된다면 상황이 더 악화될 수 있었다. 하지만 다행히 종아리 부상에도, 이후 경기에서 이탈할 가능성은 크지 않아 보인다. 부상은 분명 타격이지만, 레인저스에 다행인 점은 그가 마더웰전(11월 22일)에는 출전할 수 있을 것으로 보인다는 점이다. 대한민국 21세 이하(U-21) 대표팀에서 빠진 것은 예방 차원의 조치일 수 있다'고 보도했다.

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 김민수가 돌파를 시도하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

대한축구협회는 10일 '김민수를 부상에 따른 선수 보호 차원에서 소집 제외하기로 결정했다. 공격수 김결(수원)을 대체 발탁했다'고 공식 발표했다. 2028년 LA올림픽 본선 진출에 도전하는 대한민국 21세 이하(U-21) 대표팀은 14일과 17일, 멕시코 U-21 대표팀과 두 차례 친선경기를 갖는다. 지난 5월 김은중 감독 체제로 돛을 올린 올림픽대표팀의 네 번째 훈련이다. 김 감독은 국제축구연맹(FIFA) A매치 기간에 진행되는 훈련인 만큼 최정예 자원을 선발했다.

Advertisement

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 경기에 나선 김민수의 모습. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

가장 큰 관심을 받은 선수는 단연 김민수다. 김민수는 올 시즌을 앞두고 '스코틀랜드 명문' 레인저스에 합류했다. 레인저스는 김민수 영입을 위해 바이아웃(이적 보장 최소 이적료) 1000만 유로(약 150억원)를 투자했다. 레인저스 역사상 두 번째로 비싼 이적료다. 그는 로베로트 모레노 한국 임시 감독의 부름을 받고 9~10월 A대표팀에 합류하기도 했다. 하지만 그 일정 탓에 단 한번도 올림픽대표팀에는 이름을 올리지 못했다. 이번에 처음으로 올림픽대표팀에서 호흡을 맞출 예정이었지만, 부상으로 이탈했다.

한편, 김민수는 올 시즌을 앞두고 레인저스의 유니폼을 입었다. 그는 등번호 '10'을 달고 올 시즌 벌써 12경기에 출전했다.

Advertisement

김가을 기자 epi17@sportschosun.com